Serena Autieri incinta?/ Punta a un altro figlio: "Voglio dare un fratellino a Giulia"

serena autieri

Serena Autieri si svela nell'intervista a F: il teatro, le origini e la voglia di allargare la famiglia con un altro bebè - Serena Autieri è la protagonista della nuova copertina di F, il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei, in edicola domani. L'amata attrice, sempre impegnata tra teatro, fiction e tv, si racconta in una lunga intervista durante la quale parla di lavoro ma si sofferma sulla vita privata. In particolare, a quattro anni dall'arrivo della sua prima figlia, si dice pronta ad allargare ulteriormente la famiglia con un altro bambino. Prima però c'è da concludere la tournée del musical su Lady Diana, che sta avendo un grandissimo successo in tutta Italia. Proprio a a questo proposito, Serena Autieri nel corso dell'intervista svela il suo desiderio: “Vorrei recitarlo a Londra, davanti ai miei figli”.La nota attrice ricoda con grande emozione quando nel 2003 presentò il Festival di Sanremo, e non manca una riflessione sull’edizione di quest’anno: “Premetto che adoro Carlo Conti e trovo Maria De Filippi un genio. Quel che mancava era la grande musica melodica”. Durante l’intervista a F, Serena Autieri parla anche delle sue origini, della zona di Napoli dov’è nata: “La gente si stupisce che io venga da Soccavo, un quartiere così popolare - afferma l’attrice - tutti pensano che io sia di chissà quale zona bene di Napoli, e invece no: vengo da Soccavo, ai piedi del Vomero, dove senti il cuore di Napoli che batte”, conclude.

© Riproduzione Riservata.