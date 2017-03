THE BIG BANG THEORY 10 / Anticipazioni del 28 marzo 2017: fiocco rossa o azzurro per Bernadette?

The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta su Joi

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 28 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Il sincronismo dei compleanni". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Amy (Mayim Bialik) e Sheldon (Jim Parsons) decidono di restituire il famoso quadro a Penny (Kaley Cuoco), soprattutto perché potrebbe aver acquistato valore. Il pittore dopo tutto si è suicidato dopo averlo fatto ed Amy è anche convinta che l'amica sarà felicissima nel riaverlo indietro. Sheldon approfitta della situazione per far notare a Leonard (Johnny Galecki) che ci sono diversi oggetti nel loro vecchio appartamento che appartengono ad entrambi. Penny è felice di disfarsi di alcune cose ed al marito non sembra, inizialmente, dare fastidio la cosa. Intanto, Stuart (Kevin Sussman) regala un coupon per un massaggio gratis a Bernadette (Melissa Rauch) e Howard (Simon Helberg), ma sul retro ha messo l'avviso di sfratto. Bernadette è scettica, per via dell'arrivo del bambino, ma Howard la convince a fare un tentativo, visto che è stato lui ad occuparsi della madre. Sheldon invece sta svuotando l'appartamento dell'amico, con la felicità di Penny che è ancora perplessa dall'esistenza di alcuni oggetti. Il fisico inoltre preme perché l'amico gli lasci qualsiasi cosa, appellandosi ad ogni tipo di scusa. Alla fine, Leonard decide di lasciargli tutto solo perché l'amico non gli lascerebbe mai nulla, ma poi cambia idea e decide di tenersi la bandiera ufficiale dell'appartamento. La presenza di Stuart a casa di Bernadette e Howard sembra a dare a gonfie vele, almeno fino a che Raj (Kunal Nayyar) non scopre che cosa sta succedendo. I due iniziano quindi a fare a gara a chi dà le attenzioni migliori alla coppia di amici. Dopo aver cercato di fare qualsiasi cosa per compiacerli, Stuart riesce a battere Raj ed a screditarlo agli occhi della coppia. Concludono però che si trovano nella stessa situazione e che entrambi possono fare molto per aiutare i due amici. Amy invece cerca di far capire a Sheldon l'importanza di condividere tutti i suoi oggetti, ma il fisico le ricorda che non ha fatto l'asilo. Penny di contro spinge Leonard a non considerare come un soppruso lo spirito egoista dell'amico, che sta semplicemente manifestando il suo solito comportamento. Anche in questo caso, entambi concludono di dover fare un passo verso l'altro, riuscendo a trovare un accordo che soddisfi entrambi.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 MARZO 2017, EPISODIO 11 "IL SINCRONISMO DEI COMPLEANNI" - E' arrivato finalmente il momento più atteso di The Big Bang Theory 10: Bernadette sta per partorire! L'11esimo episodio ci porta dritti verso altre gag, grazie all'inesperienza del gruppo di nerd con un evento simile. Non mancheranno inoltre risvolti amorosi fra Sheldon e Amy, che si lasceranno andare in un momento di forte passione. Questo non vuol dire, ovviamente, che il fisico abbia abbandonato tutte le resistenze riguardo all'intimità. Per fortuna al suo fianco ha una ragazza che lo conosce alla perfezione e sa come smuovere certe acque. Ecco perché la ritroveremo stretta in un mantello sexy da Harry Potter, pronta a scatenare la magia dell'amore. E per Sheldon? Niente di meglio di un mantello di Grifondoro. Intanto, Howard e Raj sono alle prese con doglie allarmanti e disavventure di ogni tipo, fino a che Bernadette non è effettivamente pronta a partorire. Prima, però, Raj fa un errore e rivela loro il sesso del nascituro: sarà una bambina! Per Howard e Bernadette non sarà una bella notizia, più che altro perché avrebbero preferito riservare la sorpresa fino alla fine. A questo si aggiunge il tentativo di Leonard e Penny di trascorrere una serata romantica da soli, che verrà immancabilmente interrotta dall'arrivo di Raj.

