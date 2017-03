THE MICK / Anticipazioni puntata 28 marzo 2017: Ben e l'amico immaginario... incendiario

The Mick, in prima Tv assoluta su Fox Life

THE MICK, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 28 marzo 2017, Fox Life tasmetterà un nuovo episodio di The Mick, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Il country club". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Mickey (Kaitlin Olson) viene chiamata d'urgenza dalla scuola di Ben (Jack Stanton), per via di alcuni problemi medici del bambino. Fra le altre cose, le chiede se il nipote sia stato traumatizzato da qualcosa, a causa di alcuni indizi, ed infine le fa notare che la settimana prima è stato il compleanno di Ben. Furiosa, Mickey chiede spiegazioni a Sabrina (Sofia Black-D'Elia) e Chip (Thomas Barbusca), che si sono dimostrati egoisti nel non ricordare il compleanno del fratellino. Anche Alba (Carla Jimenez) se n'è completamente dimenticata, dopo tutto è sempre stato compito della madre preoccuparsi di questa cosa. Visto che nessuno intende collaborare, decide di risolvere tutto da sola, cercando di organizzare un evento speciale per il bambino. Su consiglio di Jimmy (Scott MacArthur), finge alla fine che il suo compleanno sia proprio quel giorno, ma quando gli chiede cosa vuole fare, il bambino punta solo alla presenza dei genitori, oltre che ad altre cose assurde. Ovviamente Mickey e Jimmy decidono di organizzare la festa in base alle loro idee, fra cui anche un clown per intrattenere i piccoli invitati. Il giorno dopo, le ccose non vanno come previsto. Chip e Sabrina hanno infatti deciso di organizzare un party per conto loro, facendo le cose molto più in grande di quanto avevano immaginato. Ben oltretutto non sembra divertirsi affatto ed anche l'idea di Jimmy di portarsi dietro il clown ubriacone, non va meglio. Nonostante le apparenze, Sully (John Ennis) dimostra di essere in grado di fare dei numeri di magia strabilianti, tanto da attirare l'attenzione di Ben. Ovviamente Chip e Sabrina decidono di non mollare la presa e di superare la zia. Visto che Chip ha comprato un pony per il fratello, decide di salirvi in groppa per fare un'entrata emozionante, ma realizza troppo tardi che non sa come governare l'animale. Intanto, Sully ci mette più tempo del previsto a fare il suo numero, ma Alba scopre che è successo molto di più. Trovano infatti il clown morto nella vasca da bagno a causa di un'overdose. Ovviamente ognuno scarica la responsabilità sull'altro, ma si accorgono che Sully è ancora vivo e sta soffocando. Mickey cerca di animarlo, ma nota che dalla sua bocca fuoriescono solo palloncini. Potrebbe andare peggio? In quel momento entra Ben e come da sua abitudine, ingoia un palloncino colorato, non sapendo che in realtà contiene eroina. Sabrina vorrebbe chiamare la Polizia, ma Mickey teme che i servizi sociali portino via i bambini. Jimmy procura quindi dell'ipecac, ma trova solo dell'alcool. Mickey deve quindi passare alle misure forti: gli caccia due dita in bocca per farlo vomitare. Il bambino però sembra non accusare il colpo ed alla fine è Mickey a vomitare. Decidono alla fine di continuare a festeggiare come sempre e di aspettare che espella il palloncino da solo. Una volta iniziata la canzoncina di buon compleanno, Sully si risveglia attirato dalla torta, mentre Chip irrompe al galoppo e investe Jimmy. Alla vista del pony, Ben inizia a saltare e vomita il palloncino.

THE MICK, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 MARZO 2017, EPISODIO 5 "IL COUNTRY CLUB" - Le peripezie di Mickey non sono ancora finite, anzi. Per certi versi devono ancora iniziare. Si accorge infatti che Ben parla spesso da solo e scopre che è convinto di parlare con un amico immaginario. In apparenza, questo amico gli chiede di compiere delle azioni piuttosto strane. Per questo Chip decide di prendere in mano la situazione e risolvere tutto, pensando che trascorrere più tempo con il fratellino lo convinca a salutare l'amico. Più tardi, l'abitudine di Sabrina e Mickey di fumare provoca un incendio, che alla fine brucia la depandance di Liz. Concludono quindi che scaricare la colpa su Ben possa essere la soluzione migliore per tutti.

