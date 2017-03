TOMBSTONE/ Su Iris il film con Kurt Russell e Val Kilmer (oggi, 28 marzo 2017)

film prima serata

TOMBSTONE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Tombstone, il film in onda su Iris oggi, martedì 28 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere western girata nel 1993 per la regia di George Pan Cosmatos mentre del cast fanno parte Kurt Russell, che veste i panni dello sceriffo Wyatt Earp e Val Kilmer che è Doc Holliday. Tra gli altri interpreti secondari figura anche Charlton Heston, che recita una breve parte nel ruolo di Henry Hooker. Tombstone costò oltre 25 milioni di dollari ma ne incassò più del doppio. A livello internazionale è stato distribuito dalla Buena Vista dopo l'uscita cinematografica in versione home video fu prodotta anche una director's cut, che contiene circa quattro minuti in più di girato. La colonna sonora è stata composta da Bruce Broughton e le musiche sono state eseguite dalla Sinfonia di Londra. Le tracce contengono forti echi della musica di un western tra i più famosi di John Ford e di tutta la storia del cinema, Sentieri selvaggi (The Searchers, 1956). La vicenda dei fratelli Earp e di Doc Holliday si ispira a fatti realmente accaduti, passati alla storia con il nome di "sfida all'OK Corral". Moltissimi film western hanno raccontato questo episodio, in tutto ben sedici. Il primo risale al 1939, il più noto però è quello del 1946, con Henry Fonda nel ruolo di Earp e John Ford alla regia. Uno dei più recenti, successivo a Tombstone, è Wyatt Earp, del 1994, interpretato da Kevin Costner. Sembra che il regista affermò che nel film tutti gli spari, e tutti i baffi degli attori, erano veri. Nel progetto originale uno dei malviventi che osteggiano gli Earp doveva essere interpretato da Robert Mitchum. Questi però cadde da cavallo il primo giorno di riprese e quindi fu escluso dal cast. In compenso però la voce fuori campo che si sente all'inizio e alla fine della pellicola è la sua. Nella versione italiana invece è quella di Ferruccio Amendola. La storia narrata del film è una delle più note di tutto il genere western. Ma ecco in breve la trama del film.

TOMBSTONE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 MARZO 2017: LA TRAMA - Wyatt Earp, un abile pistolero che ha dedicato la sua vita alla ricerca della giustizia, ha deciso di ritagliarsi un po' di tranquillità. Insieme alla moglie e ai fratelli Morgan e Virgil si trasferisce a vivere a Tombstone, una cittadina dell'Arizona dove ritrova anche un suo vecchio amico, Doc Holliday. Ma la tanto agognata tranquillità è ben lungi dall'esere raggiunta. Tombstone viene tiranneggiata da un gruppo di malviventi che si fanno chiamare "cowboys". Wyatt vorrebbe restarne fuori, ma i suoi fratelli lo costringono a diventare sceriffo insieme a loro per combattere la banda criminale. Presto la guerriglia sfocerà in uno scontro aperto.

