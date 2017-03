UN PASSO DAL CIELO 4/ Oggi, martedì 28 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

Daniele Liotti (Instagram)

UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 28 marzo 2017) - Lo abbiamo visto impegnato sabato sera al serale di Amici di Maria De Filippi, ma non tornerà in scena oggi, martedì 28 marzo 2017, su Rai 1. Ci stiamo naturalmente riferendo a Daniele Liotti, il nuovo attore protagonista di Un passo dal cielo, entrato a far parte carte del cast (nei panni di Francesco Neri) a partire dalla quarta stagione. Proprio la quarta stagione ha trovato la sua conclusione una settimana fa, con il decimo e ultimo appuntamento previsto in scaletta: il pubblico ha salutato con grande entusiasmo, visto gli ottimi dati di audience, e anche con una buona dose di nostalgia, che è stata parzialmente colmata poco dopo il gran finale. La pagina Facebook ufficiale di Un passo dal cielo, infatti, ha voluto salutare tutti i fans con un messaggio chiaro ed esplicito dove viene confermata la realizzazione di una quinta stagione: “Una semplice parola: grazie. Il finale di stagione di #UnPassoDalCielo4 ha conquistato più di 5.769.000 spettatori pari al 24.5% di share. Arrivederci alla prossima stagione…”. Al posto di Un passo dal cielo 4, appuntamento dai toni sportivi sul piccolo schermo di Rai 1, che ospita il match amichevole Olanda - Italia della nostra Nazionale.

