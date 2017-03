UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Ornella comincia a cambiare idea su Luca? (Oggi, puntata 28 marzo 2017)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 28 MARZO: ORNELLA CAMBIA IDEA? - Nuove importanti novità giungeranno nella puntata di Un posto al sole, che andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa, infatti, Luca si troverà ancora ricoverato in ospedale, attorniato dall'affetto dei suoi colleghi, che vedranno in lui un vero e proprio eroe. Le ultime novità, e il fatto che il poliziotto sia rimasto ferito a causa del suo eroismo, cominceranno a far vacillare le certezze della stessa Ornella. Anche lei comincerà a credere nell'innocenza di Grimaldi? In casa Del Bue ci sarà ancora grande apprensione a causa della fuga di Vittorio, che non darà ancora notizie di sé. Assunta sarà molto agitata e Guido faticherà ad accettare la sua presenza, oltre che i suoi continui rimproveri. Allo studio legale di Enriquez continueranno a susseguirsi i colpi di scena, causati dalla scelta del praticante che verrà riconfermato. La felicità di Susanna, per essere stata preferita a Niko, verrà presto sostituita dal senso di colpa per i veri motivi che hanno spinto l'avvocato a questa scelta. Quali conseguenze avrà questa notizia? Le novità questa sera riguarderanno anche Serena che si recherà a Roma per il primo giorno di lavoro in compagnia di Gigi Del Colle. Riuscirà ad essere all'altezza del ruolo che le è stato richiesto?

