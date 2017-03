Anticipazioni Una vita spagnola 29 marzo: Pablo non perdona Leonor

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 29 MARZO: PABLO NON PERDONA LEONOR! - La strada verso la riconciliazione per Pablo e Leonor è ancora lunga e impervia, come riportano le anticipazioni ufficiali di Una vita relative alla puntata che andrà in onda domani in Spagna. In essa, la giovane Hidalgo non avrà nessuna intenzione di perdonare il marito, che non l'ha incontrata a Malaga come avrebbe dovuto. A nulla servirà la cena romantica organizzata dal fratello di Manuela, che si rivelerà un autentico disastro. L'assenza di buone notizie però non spingerà Pablo a rassegnarsi: al contrario, in lui si farà sempre più concreta la necessità di scoprire cosa sia davvero accaduto a Fernando Poo, luogo nel quale la moglie ha conosciuto Hibiba (decidendo poi di portarla con sè ad Acacias 38). Sarà dunque questo il punto di partenza delle indagini di Pablo, che per il momento non verranno rivelate a Rosina, ancora speranzosa di rivedere la figlia felice al fianco del marito ritrovato.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 29 MARZO: EVIRA SPOSERA' DEMIR? - Le complicazioni non mancheranno nella puntata di Una vita che andrà in onda in Spagna domani pomeriggio. Elvira avrà il suo bel da fare a convincere il padre a tornare indietro sui puoi passi: Arturo, infatti, ha promesso la figlia in sposa all'amico Demir e non sembra disposto ad accettare un suo rifiuto. Ma se in un primo momento la giovane sembrava del tutto contraria a questa possibilità, improvvisamente cambierà atteggiamento, rassegnandosi alla peggiore delle conseguenze: confermerà di volere cenare con il padre e Demir, per annunciare la sua risposta affermativa alla proposta di matrimonio. In realtà le intenzioni della ragazza saranno ben altre: vorrà in questo modo far reagire Simon, che fino a questo momento ha accettato il triste destino di entrambi senza lottare. Ma di fronte all'evidenza di perdere la donna dei suoi sogni potrebbe cambiare idea, ammettendo pubblicamente i suoi sentimenti...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 29 MARZO: TERESA IN FUGA CON MAURO? - I telespettatori spagnoli di Una vita hanno avuto la conferma riguardo lo stato di salute di Mauro, apprendendo che l'ispettore è riuscito a sfuggire da morte certa (clicca qui per vedere il momento il cui racconta a Teresa ciò che gli è accaduto). Ma questa volta la maestra non avrà nessuna intenzione di perdere il suo unico amore: la gioia sarà infatti talmente grande, che penserà ad una strategia per cominciare una vita al fianco di Mauro, raccontando l'ennesima bugia a Fernando. Dopo avere rifiutato la proposta di quest'ultimo di partire insieme per un viaggio, Teresa gli rivelerà di avere deciso di partire da sola per prendersi del tempo per riflettere. E mentre Cayetana la tranquillizzerà dicendole che sarà lei a prendersi cura del marito in sua assenza, Teresa non avrà nessuna intenzione di lasciare Acacias 38 da sola: ci sarà Mauro al suo fianco! Tutto andrà per il meglio questa volta?

© Riproduzione Riservata.