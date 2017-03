UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Cayetana gentile e paziente, cosa le è successo?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 MARZO: CAYETANA E' CAMBIATA - Canale 5 trasmetterà domani una nuova puntata di Una vita nella quale Cayetana si troverà ad affrontare un rifiuto, come non le accadeva da tempo. Il politico Felix de la Vega, infatti, si dirà contrario all'apertura di una scuola intitolata a Carlota e ritirerà il suo appoggio alla potente Sotelo Ruz. La questione, però, a sorpresa non scatenerà la rabbia di Cayetana che si dimostrerà più comprensiva del solito di fronte ad un simile rifiuto. Ma cosa causerà questo comportamento? Nelle sue riflessioni, la dark lady giungerà alla conclusione che sia stata la scoperta della sua parentela con Fabiana ad averla cambiata, tanto da averla resa una persona migliore. Quando si parlerà del più crudele personaggio della telenovela spagnola sarà però meglio tenere gli occhi aperti: e se invece Cayetana dietro alla sua apparente tranquillità nascondesse qualche altro proposito? Sarà Felix de la Vega la sua prossima vittima?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: L'AMORE RITORNA TRA PABLO E LEONOR? - Le puntate spagnole di Una vita in onda in Spagna questa settimana confermeranno come sia difficile per Pablo e Leonor dimenticare le recenti incomprensioni. Il fratello di Manuela organizzerà una romantica cena per la moglie, ma questo evento si dimostrerà l'ennesimo fallimento. Per la giovane Hidalgo sarà davvero molto difficile mettere una pietra sopra al ritardo del marito che non l'ha raggiunta a Malaga come avrebbe dovuto, né tanto meno potrà dimenticare gli avvenimenti accaduti successivamente a Fernando Poo, dove solo l'aiuto di Hibiba ha evitato il peggio. Le cose per la coppia si metteranno molto male, anche se in un primo momento i due coniugi decideranno di tenere nascosto l'accaduto a Rosina, speranzosa che tra loro le cose possano sistemarsi. In Pablo, a questo punto ci sarà soltanto una consapevolezza: per risolvere i problemi con la moglie, dovrà scoprire per filo e per segno ciò che è accaduto in Africa e solo Hibiba potrà aiutarlo. Ma siam davvero certi che l'amica di Leonor si dimostrerà una brava persona?

