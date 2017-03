UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca Onestini verso la scelta di Soleil? Ecco le dichiarazioni (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI SCEGLIE SOLEIL? LE PAROLE DEL DIRETTO INTERESSATO - La scelta di Luca Onestini è dietro l'angolo? Queste le ultime news e anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne con protagonisti i nuovi tronisti della seconda stagione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 14.45 proseguono in onda le dinamiche dei protagonisti giovani del trono con Luca Onestini, Marco Cartasegna, Desirèe Popper e Rosa Perrotta. Sono giorni ormai, che in molti pensano che l'annuncio della scelta arriverà a breve in quanto, le dinamiche televisive dell'ex Mister Italia sembrano più che delineate. Luca infatti, aveva iniziato il suo percorso come corteggiatore di Clarissa Marchese, ad un passo dalla scelta però, la siciliana ha preferito cadere tra le braccia di Federico Gregucci, il calciatore che le ha rubato il cuore fin dalle prime battute. Pochi giorni dopo, Luca si è palesato sul trono per un percorso a tratti poco interessante ma sicuramente emozionante (almeno per lui). Mentre in molti erano certi che la sua scelta potesse ricadere su Giulia Latini, con il passare dei giorni e le indiscrezioni della rete, appare evidente il fortissimo trasporto tra Onestini e Soleil Sorge. Nonostante la 22enne abbia anche palesato un vago interesse per il nuovo tronista, il feeling che la lega a Luca è evidente e, in più di una occasione, la corteggiatrice ha proprio parlato di "chimica". In funzione dell'alchimia che li lega quindi, si parla quindi di trono alle battute finali perché Luca, dentro il suo cuore pare avere già scelto. Quando farà il suo annuncio? Nel corso della giornata di ieri, è andata in onda la prima parte del trono e, proprio Luca e Soleil si sono scambiati un nuovo e appassionante bacio. Nonostante tutti (o quasi) parlino di scelta imminente, ci ha pensato proprio il diretto interessato a dire la sua. Tra le pagine del settimanale “Mio”, il tronista ha smentito le indiscrezioni: “Io non penso neanche di essere vicino alla scelta. Non mi sento nemmeno più vicino all’una o all’altra. Ho già scelto in cuor mio Soleil? Conta di più quello che penso io, quello che dicono gli altri lascia il tempo che trova. Non mi sono mai fidanzato con nessuna lasciandomi guidare solo dall’ormone! Ovviamente l’attrazione fisica ci deve essere, però poi serve anche la testa. E tante altre cose".

