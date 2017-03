UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Anna e Nino, storia senza fine o fine della storia? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER: ECCO CHI È NINO, IL CAVALIERE INNAMORATO DI ANNA - Chi è Nino Castanotto? In attesa di approfondire ancor meglio le ultime anticipazioni della registrazione di ieri pomeriggio, scopriamo qualche novità sul cavaliere siciliano che si sta attualmente confrontando con Anna Tedesco, la dama con la quale ha intrapreso una burrascosa frequentazione nel corso del trono over di Uomini e Donne. Inizialmente tra Nino ed Anna tutto procedeva a gonfie vele ma, dopo alcuni momenti, la coppia ha vissuto una battuta d'arresto che non gli ha ancora permesso di proseguire il percorso in maniera serena. Ecco perché, oltre alle dinamiche di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, si sono unite da poco, anche quelle di Nino ed Anna che hanno raccontato in onda i nuovi sviluppi amorosi tra notevoli tira e molla e tante criticità. Nell'attesa di cambiamenti sul loro rapporto sentimentale, vediamo di conoscere in maniera più approfondita il cavaliere che tanto piace alle donne: merito della sua aria un poco flemmatica? Nino ha 51 anni e vive e lavora a Messina in una agenzia di viaggi. Nino è arrivato a Uomini e Donne da poco ma già si è notevolmente messo in evidenza, dapprima per la frequentazione con Simona e adesso con la relazione con Anna. Il cavaliere inoltre, non perde mai l'occasione per potersi scontrare con Sossio Aruta, uno dei principali antagonisti. Nino da ciò che compare sui social, pare avere la passione per le moto ed i tatuaggi. Come finirà la sua storia con la dama Anna Tedesco? Per molti il cavaliere siciliano sta solo “giocando” mentre Anna gli ha voluto dare più di una occasione. Durante l’ultima puntata andata in onda la scorsa settimana, Anna e Nino sono anche usciti fuori dallo studio per potersi confrontare e, una volta fatto ritorno a telecamere accese, hanno palesato il desiderio di provarci ancora: come procede tra i due “innamorati”? Lo scopriremo a breve!

