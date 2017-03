UOMINI E DONNE / Marco Cartasegna si gode la vittoria: brutto colpo per Luca Onestini (Trono Classico)

Marco Cartasegna

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA CONQUISTA FEDERICA – Marco Cartasegna si gode la prima vittoria da tronista di Uomini e Donne. Merito della giovane corteggiatrice Federica che, dopo essere uscita sia con Luca che con Marco, ha deciso di dichiararsi per Cartasegna il quale, in esterna, ha cercato di dipingere negativamente Luca. Tra i due tronisti non scorre buon sangue e le parole pronunciate da Marco durante l’esterna con Federica ne sono la prova. Alla redazione, infatti, la giovane corteggiatrice confessa: “e se con Luca pensavo di essere stata bene…con Marco…”. Parole che fanno letteralmente infuriare Luca che non accetta il modo in cui è arrivata la scelta di Federica che, stando a quello che fa intuire il tronista, sarebbe stata portata da Marco a prendere tale decisione. Come un pavone, però, il tronista milanese si gode la sua vittoria, pronto a conoscere la sua bella corteggiatrice sotto gli occhi di Luca che aveva provato un interesse nei suoi confronti sin dal primo incrocio di sguardi.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA E LUCA ONESTINI IN CONTINUA GUERRA – Tra Marco Cartasegna e Luca Onestini continua così la guerra. I due tronisti sono ai ferri corti sin dalla prima puntata quando il tronista milanese ha messo gli occhi su Soleil Sorgè, uscendo spesso con la sensuale pretendente di Luca che, tuttavia, ha poi scelto di continuare il suo percorso solo con Luca. Una sconfitta pesante per Marco che sperava di poter conquistare la Sorgè che ha sempre dichiarato di sentirsi lusingata e apprezzata dall’atteggiamento di Luca. Con Federica, però, tutto è andato al contrario. I due tronisti sono così in parità. I due continueranno a dare vita ad accese battaglie o deporranno le armi per concentrarsi sulle rispettive pretendenti?

