UOMINI E DONNE / Rosa Perrotta delusa: strada in salita per la tronista (Trono classico)

Rosa Perrotta

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ROSA PERROTTA RIFIUTATA DA MATTIA – Rosa Perrotta aveva immaginato diversamente il suo percorso sul trono di Uomini e Donne. Bellissima e con un fisico mozzafiato, la 28enne salernitana pensava di vivere un’esperienza leggera ed emozionante e, invece, sin dalle prime puntate, Rosa è stata travolta dalle polemiche. Il suo atteggiamento, giudicato freddo e sofisticato, sta allontanando i corteggiatori che, dopo averla conosciuta, decidono di passare dall’altra parte della barricata corteggiando la più solare Desireè Popper. Una scelta che ha fatto anche Mattia, il corteggiatore che le due troniste si contendevano e che ha deciso di dichiararsi per la bella brasiliana. Per Rosa è stato come un fulmine a ciel sereno. La decisione del corteggiatore l’ha colpita profondamente dal momento che Mattia era uno dei corteggiatore che le piacevano di più. La causa della decisione di Mattia, tuttavia, è stata la pregressa conoscenza di Rosa con Alex.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ROSA PERROTTA E ALEX, QUAL E’ LA VERITA’? – Cosa c’è stato davvero tra Rosa Perrotta e il corteggiatore Alex? I due, prima di ritrovarsi nello studio di Uomini e Donne, si conoscevano già come si evince da alcune foto che circolano sui social in cui Rosa e Alex sono nella stessa casa. Gli scatti hanno sollevato molti dubbi tra i corteggiatori della tronista che, però, ha assicurato che si tratta di foto risalenti a qualche anno fa scattate in occasione di una partita dei Mondiali di calcio. La spiegazione di Rosa che ha ribadito di non aver mai avuto un flirt con Alex e di averlo incontrato solo poche volte, tuttavia, non ha convinto i suoi pretendenti, in primis Mattia che ha così deciso di corteggiare Desireè. A difendere Rosa, però, c’è Tina Cipollari che crede nelle sue parole e attacca i corteggiatori, rei di puntare il dito contro una ragazza forte e indipendente che fa paura.

