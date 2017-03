Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione: Marco Cartasegna ancora a caccia di Soleil?

uomini e donne,trono classico

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono classico: Marco Cartasegna ancora a caccia di Soleil Sorgè? - Ancora liti, baci e scontri? Uomini e donne e il trono classico non saranno solo in onda con una nuova puntata ma anche nello studio per una nuova registrazione in cui vedremo Soleil come unica protagonista. La corteggiatrice è la vera tronista di questa seconda parte di stagione soprattutto per via di quello che è successo nelle scorse settimane. Luca Onestini continua a provare molto trasporto per la sua corteggiatrice e appena ne ha occasione torna a baciarla con passione e questo mette in crisi Giulia che si sente presa in giro. La giovane ha annunciato il suo ritiro dal programma per poi tornarvi di nuovo su richiesta di Luca e ritrovarsi davanti ad un altro bacio. La tensione è alle stelle ma lo stessa Luca ha messo in chiaro che così non andranno più avanti visto che è stanco di doversi subire le sue lacrime e i suoi musi lunghi. Questo spingerà Giulia a cambiare? Lo scopriremo nella registrazione di oggi in cui scopriremo anche un'altra cosa: la reazione di Marco Cartasegna. Il tronista avrà sicuramente reagito nel peggiore dei modi all'ennesimo bacio di Soleil e Luca e le conseguenti dichiarazioni che sono arrivate dopo la messa in onda dell'rvm, cosa avrà fatto a quel punto? Marco è già andato in camerino da Soleil per chiarire le cose, lo avrà fatto anche questa volta? Le prime anticipazioni arriveranno nel tardo pomeriggio quando scopriremo se e cosa è successo al triangolo formato da Luca, Soleil e Marco.

