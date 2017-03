Uomini e donne/ Anticipazioni: segnalazione su Alex, il trono di Rosa Perrotta è a rischio?

Rosa Perrotta, trono classico

Uomini e donne, segnalazione su Alex e fine del trono per Rosa Perrotta? - Sarà una puntata movimentata quella di oggi del trono classico di Uomini e donne in cui le segnalazioni e le polemiche non mancheranno. Ancora una volta al centro di tutto ci saranno i giovani del trono classico e, in particolare, se non si parla di Soleil e Luca, si parlerà di Alex e Rosa Perrotta. I due si conoscono da tempo anche se - a detta dei diretti interessati - non hanno mai avuto modo di andare fino in fondo e approfondire la cosa. Nessuno crede alle parole della tronista e del corteggiatore e i dubbi si aggiungono ad altri dubbi rendendo ormai impossibile andare avanti nella conoscenza. La loro alchimia è nota a tutti e proprio questo da fastidio a Mattia, uno dei corteggiatore di Rosa, che pretende chiarezza prima di rimanere scottato. Mentre le certezze per lui tardano ad arrivare, tanto da essere pronto a ripiegare su Desirèe Popper, in studio arriva una nuova segnalazione. A riportarla è lo stesso Gianni Sperti che, questa volta, grazia la tronista e va giù duro su Alex. Secondo quanto rivela l'ex ballerino sembra che il giovane è stato visto in giro con una ragazza con cui sembrava tutt'altro che amico. Lui ribadisca che non ha nessuno fuori e che non è in studio per prendere in giro qualcuno ma solo per conoscere meglio Rosa. Le polemiche non mancano e ancora una volta sarà Mattia a prendere la parola. Cosa deciderà di fare con la sua tronista?

