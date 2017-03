VLADIMIR LUXURIA/ La sua ipotesi sul vincitore dell’edizione (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 marzo)

Vladimir Luxuria

VLADIMIR LUXURIA, ECCO LA SUA IPOTESI SUL VINCITORE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Nono appuntamento su Canale 5 con L’Isola dei Famosi 2017, che andrà in scena poi, nel corso delle prossime settimane, con semifinale e finale. Vladimir Luxuria è pronta a fare nuovamente capolino all’interno dello studio guidato da Alessia Marcuzzi, riprendendo il suo ruolo di opinionista: i commenti e le piccole rivelazioni non potranno mancare, partendo anche dal presupposto che la conclusione dell’edizione incalza. Sarà innanzitutto interessante conoscere l'opinione di Vladimir Luxuria sulla settimana trascorsa da Eva Grimaldi e Moreno Donadoni insieme, sull’Isola dei Primitivi, dopo l’eliminazione dell’attrice sette giorni fa. Gli attriti non sono mancati, ma il rapper ed Eva sembrano poi essere riusciti a calmare le acque. Anche loro si giocano un posto in finale, con l’arrivo del terzo ‘inquilino’ gli equilibri cambieranno? Le possibilità sono ancora moltissime, visti i numerosi colpi di scena che la redazione garantisce, ma Vladimir Luxuria, raccontandosi in un’intervista esclusiva rilasciata a Today, ha voluto sbilanciarsi e ha ammesso che, secondo lei, il vincitore finale sarà proprio il tanto discusso (e tanto amato) Raz Degan. Andrà proprio così?

VLADIMIR LUXURIA, GIULIO NEL MIRINO DELL’OPINIONISTA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 MARZO) - Nel corso dell'ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2017 andata in scena la scorsa settimana, Vladimir Luxuria ha attaccato pesantemente Giulio Base, parlando del suo paraculage, una sintesi perfetta, per l'opinionista, per descrivere la sua esperienza in Honduras fino a questo momento. Vladimir è stata applaudita da tutto lo studio: Giulio, in fin dei conti, l'ha presa sul ridere, anche se il suo, immaginiamo, era sicuramente un sorriso amaro, dal momento che, a più riprese, ha cercato di difendersi sostenendo che il suo fosse un comportamento normale. Brutta botta anche per Samantha De Grenet, la quale pensava ancora di poter contare su un insperato appoggio dallo studio, da Alessia Marcuzzi, conduttrice, e la stessa Vladimir. In realtà la showgirl, ascoltando le parole della Luxuria rivolte a 're' Giulio, si è dovuta ricredere. Nel corso della nona diretta prevista oggi 28 marzo, scopriremo chi saranno i prossimi a finire nel mirino dell’opinionista…

