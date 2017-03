YOUNGER / Anticipazioni puntata 28 marzo 2017: la rottura con Josh sarà definitiva?

Younger, in prima Tv assoluta su Fox Life

YOUNGER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 28 marzo 2017, Fox Life trasmetterà due nuovi episodi di Younger, in prima Tv assoluta. Saranno l'11° e il 12°, dal titolo "Hot mitzvah" e "Un nuovo inizio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Liza (Sutton Foster) è letteralmente entusiasta del nuovo autore che ha trovato, tanto da leggere in continuazione le pagine del manoscritto. Quando ne parla con Josh (Nico Tortorella), tuttavia, scopre che legge solo fumetti e che quindi non possono condividere nulla. La invita invece a giocare con alcuni amici in un campo cittadino, raccomandandole solo di non farsi colpire con il pallone. Non essendo avvezza ai giochi in generale, viene però colpita immediatamente da una ragazza molto più giovane. Finge poi con Josh di non essere riuscita a vincere per un motivo diverso, ma viene interrotta da Jen (Janelle Velasquez), la ragazza che lo ha colpito. Le rivela infine di conoscere Josh molto bene e di fare attenzione perché è bello, ma stupido. Improvvisamente il vetro dell'innamoramento si infrange e Liza inizia a notare tutti gli errori linguistici del fidanzato. Più tardi, Kelsey (Hilary Duff) dà a Liza un consiglio di editoria: puntare alle casalinghe, in modo da entrare nel mondo del club del libro. Contatta quindi subito Michelle (Heidi Armbruster), una sua vecchia amica criticona, a cui propone di visionare il libro del suo autore. Ne parla poi anche con Diana (Miriam Shor), che tuttavia definisce lo definisce robaccia. Quella sera a cena, le difficoltà linguistiche di Josh diventano sempre più evidenti. Soprattutto quando scopre che ha trascorso gli anni del college a darsi alla pazza gioia. Josh non apprezza le sue insistenze, soprattutto perché alla fine gli fa intuire che la sua cultura potrebbe rappresentare un problema. Josh invece le rivela di essere più interessato al campo visivo, a cose diverse, ma quando insinua che gli piacciano solo i tatuaggi, arriva ad irritarlo. Concludono alla fine che entrambi non conoscono l'altro come avevano immaginato fino a quel momento. Il giorno dopo, Liza confessa a Maggie (Debi Mazar) di essersi comportata con il fidanzato come una perfetta 40enne e di sentirsi in colpa perché teme di aver mandato tutto all'aria. Ammette infine di esserne innamorata, anche se è consapevole che finirà e anche molto male. Dopo una serata al club del libro ed un bacio inaspettato di una vecchia amica, Liza decide di fare il primo passo per risolvere la situazione ccon Josh. Con sua sorpresa, il ragazzo sembra averla già perdonata, ma poi chiarisce che le farà un test a sorpresa che prevede rimanere nudi.

YOUNGER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 MARZO 2017, EPISODIO 11 "HOT MITZVAH" - Liza decide di lanciarsi in un nuovo lavoro come ghostwriter per uno dei clienti di Kelsey. Lauren invece decide di lanciarsi nel mitzvah hot che non ha mai avuto e tanto desiderato. Il suo gesto la porterà alla fine a fare una rivelazione inattesa riguardo al rapporto fra Josh e Liza. Kelsey invece è alle prese con il desiderio di rendere pubblica la sua relazione con Thad. EPISODIO 12 "UN NUOVO INIZIO" - Liza è ancora molto scossa dalla rottura con Josh e non se ne fa una ragione. Si ritrova inoltre in una posizione molto scomoda quando un collega più vecchio di lei insinua di rivelare il suo segreto. In cambio vuole che lo aiuti a rubare i numeri del conto finanziario collegato al nuovo libro di Ellen Degeneres. Intanto, Kelsey e Lauren fanno un tentativo per approfondire la rottura fra Josh e Liza.

