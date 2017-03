007 - ZONA PERICOLO/ Su Rai Movie il film con Timothy Dalton (oggi, 29 marzo 2017)

film prima serata

007 - ZONA PERICOLO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST - 007 - Zona pericolo, il film in onda su Rai Movie oggi, 29 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere azione - spionaggio realizzata nel Regno Unito nel 1987 diretta dal noto regista inglese John Glen con soggetto tratto dal romanzo di Ian Fleming. Nel cast figurano Timothy Dalton alla sua prima apparizione nelle vesti di James Bond, Maryam d’Abo, Desmond Llewlyn, Caroline Biss e Robert Brown. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

007 - ZONA PERICOLO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista James Bond (Timothy Dalton) che insieme ad altri agenti segreti si ritrova a prendere parte ad un'importante operazione a Gibilterra. Quella che però in teoria sembrava una tranquilla e semplice esercitazione si rivela tutt'altro ed ossia una vera e propria trappola in cui a perdere la vita sono due colleghi dell'agente 007. Tempo dopo, James Bond viene mandato a Bratislava per occuparsi del generale sovietico Georgi Koskov (Jeroen Krabbé), qui però si accorge che è stato assoldato un cecchino per ucciderlo. L'agente 007 però risparmia il cecchino donna e riesce a far fuggire il generale portandolo prima in Austria e poi in Gran Bretagna. Quando Bond lo interroga il generale gli fornisce delle importanti informazioni, ma ancora una volta è il sicario a mettersi sulla sua strada. Bond indagando scopre che si tratta dell'amante dello stesso Koskov, Kara Milovy (Maryam d’Abo) che è di professione una violoncellista e che il generale aveva assoldato per rendere più credibile la sua fuga. In realtà però, Koskov non è altro che un criminale essendo anche complice di un noto trafficante d'armi Brad Whitaker (Joe Don Baker), così Bond insieme a Milovy si mette sulle tracce del generale. Ne nasce una folle fuga attraverso l'Austria, il Marocco ed anche l'Afghanistan dove vengono fatti prigionieri ma per fortuna riescono a salvarsi scappando a bordo di un aereo. Conclusa la missione e consegnato il traditore alla giustizia, Bond assiste a Vienna ad un'importante esibizione della Milovy.

