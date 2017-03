2 BROKE GIRLS 6 / Anticipazioni puntata 29 febbraio 2017: Caroline ha un nuovo amore, ma...

2 Broke Girls 6, in prima Tv assoluta su Joi

2 BROKE GIRLS 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 29 marzo 2017, Joi trasmetterà in prima Tv assoluta un nuovo episodio della serie 2 Broke Girls 6. Sarà il 9°, dal titolo "...e la serata Face Time". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: le ragazze mettono alla prova il loro nuovo barista, Clint (Michael Charles Roman), che sta facendo diversi incassi importanti. Han (Matthew Moy) invece è molto stressato, perché sta partecipando ad un Festival del Francobollo, e dovrà disegnare un germano reale. Il concorso prevede infatti che il vincitore potrà vedere il suo disegno sul francobollo nazionale. Caroline (Beth Behrs) invece è entusiasta, perché in una sola serata sono riuscite a registrare un successo consistente. Sophie (Jennifer Coolidge) arriva poco dopo, sempre più in difficoltà nel governare la carrozzina. Ispirata dalla giornata dell'amica, Caroline propone a Max (Kat Dennings) di farsi le unghie da un'estetista, dato che finalmente se lo possono permettere. Prima, però, dovrà fare il bucato, ma una delle clienti decide di rubarle l'asciugatrice, visto che si è seduta e secondo le regole ha perso il posto. Felici delle loro unghie, le ragazze ritornano al Diner, dove non intendono lavorare per non rovinare l'auto-regalo appena fatto. Caroline è impaziente, perché non vede l'ora di poter abbandonare quell'odore di povertà che non si toglie dai loro vestiti. Vengono raggiunte poi da Han, che dimostra di essere particolarmente elettrizzato. Ha disegnato tutta la notte delle prove del germano reale in tutte le sue varianti e rivela di essere ormai dipendente dal cacao grezzo colombiano che gli ha dato il loro barista. Max nota che usa l'ingrediente alla stregua di un cocainome, ma Han si giustifica affermando che in quel modo ha maggiore effetto. Visto che Max gli sottrae la bustina, Han si incontra con Clint di nascosto sul retro del Diner, ma cerca di minimizzare su quanto sta vedendo. Viene sorpreso però da Max, che impone a Clint di non vendere più il cacao ad Han, dato che è visibilmente assuefatto dal cacao. Il barista invece crede che non possa imporgli nulla e minaccia di licenziarsi, ma Max lo invita a farlo. Quando Caroline ritorna felice di aver detto addio all'ennesimo locale per poveri, scopre con delusione quanto è successo. Caroline e Han si mettono quindi d'accordo per contattare un altro spacciatore di cacao trovato su craiglist, ma ancora una volta vengono sorpresi da Max. Crede infatti che entrambi siano ormai assuefatti dalle loro dipendenze. Caroline per la vita abbiente, Han dal cacao, ma l'amica le fa notare che anche lei è dipendente dalle unghie nuove a forma di casetta del Monopoli. Grazie alla presenza di Sophie, Caroline capisce che l'amica ha ragione e che è meglio ritornare alla vecchia vita.

2 BROKE GIRLS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 MARZO 2017, EPISODIO 9 "...E LA SERATA FACE TIME" - Le ragazza stanno per tornare a casa dopo una giornata di lavoro, quando vengono bloccate sulla porta dall'arrivo di una volontaria in cerca di fondi. Lo staff si barrica quindi all'interno del locale, dato che anche sul retro del Diner c'è una volontaria. Earl fa l'errore di uscire per andare a cena con Lionel Richie ed una volta all'esterno, viene risucchiato immediatamente nel vortice dell'associazione, tanto da diventare all'istante uno dei promotori. Più tardi, Randy rivela a Caroline di avere il ragazzo giusto per lei e si offre di fissarle un appuntamento con Tyler. Oleg rivela in seguito di essere molto depresso, perché Sophie vuole costringerlo a disfarsi della sua Toyota Yaris. Poco dopo, Sophie si presenta al drive con la nuova monovolume chee intende acquistare, con affianco il rivenditore che tiene in ostaggio da diverse ore. A cena, Caroline rimane entusiasta nel vedere Tyler e la serata sembra trascorrere tranquilla. Ovviamente Randy partecipa da remoto grazie all'iPad di Max, chee subito dopo è costretta a sedersi al tavolo di una coppia sconosciuta per poter ricaricare il suo fidanzato. Al secondo appuntamento, Caroline e Tyler cercano di trascorrere una serata romantica, ma Max litiga con Randy e non lascia l'appartamento.

© Riproduzione Riservata.