21-12-2012 LA PROFEZIA DEI MAYA/ Su Cielo il film con Jewel Staite (oggi, 29 marzo 2017)

21-12-2012 LA PROFEZIA DEI MAYA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST - 21-12-2012 la profezia dei Maya, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere catastrofica realizzata nel 2011 diretta da Jason Bourque (Seattle superstorm, Crash site, Dark storm) ed interpretata da Jewel Staite (The L.A. complex, Serenity, la serie tv Fierfly), A. J. Buckley (Home sweet hell, Skateland, Christmas mail) e Alan Dale (Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Il mio angolo di paradiso, Captain America - The Winter Soldier). Le previsioni catastrofiche che indicavano la fine del 2012 come momento della fine del mondo hanno ottenuto una grandissima popolarità proprio con l'avvicinarsi della data fatidica, prevista dal calendario Maya. Secondo i precolombiani il 21 dicembre si sarebbe verificato un evento planetario, di natura non specificata, che avrebbe chiuso un'era e ne avrebbe inaugurata un'altra. Per i Maya in realtà non era prevista nessuna catastrofe, ma solo un'occasione di festa per il passaggio da un ciclo al seguente (un po' come il capodanno per noi), ma i mezzi d'informazione e molti studiosi improvvisati fu l'occasione per rispolverare la paura della fine del mondo e il millenarismo. Ma ecco in breve la trama del film.

21-12-2012 LA PROFEZIA DEI MAYA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Rupert Crane è uno scrittore di romanzi, che misteriosamente si vede in gradi di predire numerosi disastri e dissesti geologici. Sul finire del 2012 la Terra è sconvolta da una serie di disastri ambientali, tutti regolarmente predetti da Rupert. Eric e Brooke sono due ragazzi che vengono coinvolti loro malgrado dagli eventi. Quando i due scoprono Crane misteriosamente ucciso, Eric e Brooke trovano anche un antico dispositivo che permette di vedere il futuro. Grazie a quest'ultimo saranno in grado di prevedere dove colpiranno i cataclismi più gravi, e scopriranno che per fermare la devastazione in atto è necessario ritrovare delle antiche statuette. Il tempo però stringe, e i cataclismi si susseguono a ritmo sempre più ravvicinato, tanto da mettere a rischio la vita stessa sulla Terra.

