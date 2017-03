ABOUT A BOY - UN RAGAZZO/ Su iris il film con Hugh Grant (oggi, 29 marzo 2017)

film prima serata

ABOUT A BOY - UN RAGAZZO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST - About a boy - Un ragazzo, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia About a boy – Un ragazzo, realizzata nel 2002 da una coproduzione americana – britannica per la regia di Chris e Paul Weitz. Nel cast figurano Hugh Grant, Toni Colette, Nicholas Hoult, Rachel Weisz e Victoria Smurfit. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ABOUT A BOY - UN RAGAZZO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - La vicenda ruota attorno ad un uomo di nome Will (Hugh Grant) che è un ricco uomo d’affari che vive a Londra e che da sempre è uno scapolo d’oro. Trascorre le sue giornate in maniera molto mondana diviso tra caffè e ristoranti alla moda. I quiz televisivi sono la sua passione e soprattutto ha una peculiarità che lo contraddistingue ed ossia non ama intrattenersi con donne per relazioni molto lunghe ma preferisce avere più e brevi relazioni. Will si può permettere di non lavorare in quanto è riuscito ad accumulare un po’ di soldi grazie ad una nota canzone di Natale che aveva scritto suo padre e che ora grazie ai diritti di autore lui può vivere di rendita. Will odia quella canzone ma è riconoscente del fatto che proprio quel brano gli da la possibilità di fare la vita che fa, è molto abile a fare conquiste mostrandosi affascinante, sensibile e generoso. Pazze di lui sono soprattutto le madri single che Will puntualmente fa innamorare ma che poi sono loro stesse a lasciarlo perché non riescono a gestire la relazione a causa degli innumerevoli impegni sia come donne che come madri. Un giorno allora decide di prendere parte ad un gruppo di aiuto frequentato da genitori single in maniera tale da poter conoscere donne nuove. Egli si presenta come un premuroso padre single che è stato appena abbandonato da sua moglie e che deve anche prendersi cura di un piccolo bambino di soli due anni. Al contrario delle sue aspettative Will non fa buoni incontri rimanendo però colpito solo da una donna di nome Susie (Victoria Smurfit). Inizia così a conquistarla e le prova tutte. Un girono, il destino gli gioca un brutto tiro e gli fa incontrare un adolescente di nome Marcus (Nicholas Hoult) che è il figlio della migliore amica di Susie. Questo incontro segna per sempre la vita di Will che da quel momento inizia a cambiare il proprio modo di pensare e di vivere.

