AGENTS OF SHIELD 4: GHOST RIDER/ Anticipazioni del 29 marzo 2017: May non è la vera Melinda?

Agents of SHIELD 4: Ghost Rider, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 3, in prima Tv assoluta. La puntata che andrà in onda è l'ottava, dal titolo "Le leggi dell'infernodinamica". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: May (Ming-Na Wen) e Mack (Henry Simmons) irrompono nel laboratorio, ma scoprono che Coulson (Clark Gregg), Fitz (Iain De Caestecker) e Robbie (Gabriel Luna) sono scomparsi. Decidono di informare Mace (Jason O'Mara) di un possibile contatto fra Morrow (José Zúñiga) ed alcuni detenuti di Chinatown, che potrebbero sapere dove trovarlo. Il Direttore dello SHIELD vuole tuttavia esaminare per prima cosa le casse, ma Mack decide di fuggire con la moto e di agire da solo. Poco prima, Coulson si risveglia e viene raggiunto da Fitz, ma quando Mack e Amy irrompono nel laboratorio, scoprono che non sono in grado di vederli o sentirli. La stessa cosa accae a Robbie (Gabriel Luna), che assiste all'assassinio di alcuni agenti dello SHIELD da parte di Morrow. Approfittando delle sue condizioni, Fitz ascolta una conversazione fra Mace e la Senatrice e scopre che Simmons (Elizabeth Henstridge) è scomparsa, ma viene interrotto da Robbie, che inizia a sentire freddo e dolore. Il Ghost Rider decide infatti di abbandonare il corpo di Robbie ed entra in quello di Mack. Quest'ultimo, quindi, si trasforma in Ghost Rider e fugge, ma Robbie sale a bordo dell'auto di Daisy (Chloe Bennet), all'inseguimento dell'amico. Mace e May decidono di chiedere aiuto a Radcliffe (John Hannah), a cui consegnano il DarkHold, mentre Simmons continua a lavorare nel progetto segreto della Senatrice. Di fronte a sé, un uomo che è stato pietrificato, ma che è ancora vivo all'interno dell'involucro. Daisy riesce a raggiungere Mack in un deposito che funge da Quartier Generale dei cinesi, ma Mack si trasforma in Ghost Rider e fugge. Nel frattempo, Radcliffe decide di dire la verità a May riguardo ad Aida (Mallory Jansen), in modo da farle leggere il DarkHold. Per questo l'androide si offre poi per farlo allo scienziato ed a May. Mentre Robbie affronta Ghost Rider e gli chiede di uccidere Morrow, Gemma riesce a liberare l'uomo imprigionato nella pietra, ma viene rapita. Con l'aiuto di Aida, Radcliffe è in grado di creare un portale interdimensionale, ma una volta attivato, Coulson viene risucchiato all'interno e Fitz cerca di fermarlo. All'arrivo di Daisy, Mack si trasforma di nuovo in Ghost Rider e cerca di affrontare la metaumana, mentre Coulson e Fitz riescono a ritrovare la loro corporeità. Robbie invece riesce a convincere Ghost Rider a rientrare nel suo corpo, promettendogli di aiutarlo a portare a termine il suo piano di vendetta. Dopo un viaggio all'Inferno, Robbie attraversa di nuovo il portale e torna alla realtà, chiedendo a Mack di aiutarlo a mettere in atto la vendetta di Ghost Rider. Altrove, Aida maneggia la propria intelligenza artificiale per avere più potere.

AGENTS OF SHIELD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 MARZO 2017, EPISODIO 7 "LE LEGGI DELL'INFERNODINAMICA" - Coulson riferisce a Mace che Aida è un'androide ed il Direttore accetta di usarla nella lotta contro Morrow. Approva anche una task force composta da Rodriguez, Daisy e Robbie, a patto che questi ultimi due mantengano un profilo basso. La squadra cerca quindi di entrare in un edificio abbandonato in cui Morrow si è barricato, ma solo Robbie riesce ad oltrepassare la trappola iniziale che ha piazzato. Grazie alla body-cam su Robbie, Fitz deduce che Morrow sta sfruttando il suo pottere in un'altra dimensione ed ha creato un nucleo demone che potrebbe distruggere mezza città una volta attivato. Aida crea invece un nuovo portale dimensionale sotto l'ordigno, attraverso cui trascinare sia il dispositivo che Morrow. Anche Robbie finisce all'interno dopo aver cercato, come Ghost Rider, di trattenere Eli. Una volta ottenuto il successo, Mace permette a Radcliffe di continuare a lavorare su Aida, non sapendo che quest'ultima ha già trasformato May.

