AIR FORCE - AQUILE D'ACCIAIO 3/ Su Rete 4 il film con Louis Gossett Jr. (oggi, 29 marzo 2017)

AIR FORCE - AQUILE D'ACCIAIO 3, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST Il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 16.45 è una pellicola d'azione e guerra dal titolo originale Aces: Iron Eagle III, uscita nel 1991 per la regia di John Glen. Si tratta del terzo capitolo della serie intitolata "Iron Eagle", la prima pellicola si intitola appunto "L'aquila d'acciaio (Iron Eagle)" e risale al 1986, la seconda è "Aquile d'attacco (Iron Eagle II)" uscita nel 1988, entrambe sono state dirette dal regista canadese Sidney J. Furie. Gli attori chiamati ad interpretare il ruolo dei personaggi principali sono Louis Gossett Jr., Rachel McLish, Phill Lewis, Paul Freeman e Horst Buchholz. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AIR FORCE - AQUILE D'ACCIAIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Charly Sinclair (Louis Gossett Jr.), colonnello dell'aviazione americana in pensione, viene a sapere che un suo ex-allievo ha perso la vita in un incidente aereo. Decide di indagare sull'accaduto insieme ai suoi amici, questi sono gli inseparabili Horikoshi (Sonny Chiba), Leichman (Horst Buchholz) e Palmer (Christopher Cazenove). Quando viene ritrovato il mezzo, si scoprono dei fori lungo la carcassa dai quali si deduce che l'aereo è stato colpito più volte da una mitragliatrice. Intanto, una giovane clandestina di nome Anna (Rachel McLish) scappa dal campo di prigionia. La ragazza vuole aiutare i suoi familiari ma non sa come fare, arriva nella città dove vive Sinclair e conosce il colonnello, questi prova molta pena per lei e le offre un riparo presso la sua abitazione. La famiglia del colonnello, turbata e impressionata dalla storia raccontata dalla ragazza, decide di aiutarla e di prendersi cura di lei. Dopo qualche giorno Anna scompare, si sospetta un sequestro di persona e Charly Sinclair è molto preoccupato. La ragazza viene messa in salvo da un giovane avventuriero di nome Tee Vee (Phill Lewis), che però intralcerà il piano di azione del colonnello. Insieme a Tee Vee, Anna ritorna nel carcere dal quale è fuggita per liberare qualche altro prigioniero. Purtroppo Tee Vee viene scoperto e diventa ostaggio nelle mani delle guardie addette alla sorveglianza. Questa volta è Anna a correre in suo aiuto e lo libera. Finalmente arriva il colonnello e ha inizio uno scontro a fuoco, il lancio delle bombe colpisce l'elicottero in cui viaggiavano gli amici del colonnello, anche molti amici della ragazza perdono la vita perchè raggiunti da colpi di arma da fuoco. La stessa Anna e il suo amico Tee Vee rischiano più volte la vita ma entrambi riescono a scampare ogni pericolo e ad uscirne illesi. I due ragazzi si uniscono al colonnello per combattere insieme i capi della pericolosa organizzazione criminale che formata da malviventi senza scrupoli di origine sudafricana.

