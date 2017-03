AL BANO DOPO IL MALORE / Confessione shock: “Sento la presenza di Satana, la combatto pregando”

Al Bano Carrisi come sta?

AL BANO DOPO IL MALORE, IL RAPPORTO CONTROVERSO CON LA CHIESA E LA PRESENZA DI SATANA - Nei giorni scorsi il cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, ha destato nuovamente grande preoccupazione in seguito al ricovero d'urgenza per una lieve ischemia. Non era ancora passata del tutto la paura dell'infarto che lo aveva colto mesi prima della sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, che il celebre artista pugliese è stato nuovamente costretto ad uno stop. Da qualche giorno ha lasciato l'ospedale di Lecce nel quale è stato ricoverato in seguito a un'ischemia, ed ora Al Bano è già in netta ripresa. E' lo stesso a dichiararlo in una recente intervista al settimanale Oggi, al quale ha commentato cosa gli è capitato negli ultimi mesi, quando a sua detta, il suo corpo gli ha presentato, all'improvviso, l'intero conto. "Quella che mi ha colpito in questi mesi è stata una tempesta perfetta, violenta e inaspettata", ha dichiarato il cantante di Cellino. Per riuscire a superare le difficile prove alle quali Al Bano è stato sottoposto negli ultimi mesi, lo stesso ha rivelato come il coraggio e soprattutto il sorriso gli siano stati d'aiuto a combattere la paura. Nella nuova intervista a Oggi, l'artista pugliese ha così parlato non solo della recente ischemia ma anche del modo in cui vive la fede, la quale convive perfettamente con le superstizioni contadine cui Al Bano è molto legato. Ma ha parlato anche di Satana e della Chiesa, del rapporto controverso con quest'ultima e di alcuni episodi della sua vita che hanno messo a dura prova la sua fede. Il cantante ha ricordato ad esempio quando gli fu impedito di tenere a battesimo il figlio di amici poiché divorziato. "La mia Chiesa è basata sul perdono, non concepisco che si impedisca a qualcuno di fare il buon cristiano per qualcosa che, come nel mio caso, ha subìto", ha commentato, riconoscendo, in tal senso, la grande apertura di Papa Francesco. Eppure nel corso della sua esistenza, Al Bano ha anche dovuto attraversare una profonda crisi religiosa, soprattutto dopo la tragica scomparsa dell'amata figlia Ylenia: "Mi sono allontanato da Dio, ma mi sono accorto subito che così stavo male due volte, senza il conforto della preghiera, che unisce sempre a Lui". Nei momenti più cupi, il cantante ha addirittura rivelato di aver avvertito la presenza di Satana, contro il quale ha dovuto lottare e continua ancora oggi a farlo: "Ogni volta, per difendermi, iniziavo a segnarmi con la croce e pregare, finché non lo sentivo allontanarsi".

