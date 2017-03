AMICI 16 / Serale 2017, anticipazioni e news: scintille nei Bianchi, Mike Bird e Lo Strego nella bufera

Amici 2017

AMICI 16, SERALE 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: SCINTILLE NELLA SQUADRA BIANCA, BUFERA SU MIKE BIRD E LO STREGO – Scoppia la guerra nella squadra bianca di Amici 16 tra allievi e professori. Dopo Morgan che si è scagliato contro Mike Bird, reo di mettere in discussione le sue assegnazioni musicali, arriva il durissimo scontro tra Boosta e Lo Strego. Quest’ultimo, voluto nella squadra bianca proprio da Boosta nonostante l’incertezza di Morgan che non ha mai creduto fino in fondo al talento del giovane cantautore, ha fatto esplodere l’insegnante durante una lezione. Di fronte all’ennesima lamentela de Lo Strego, Boosta lo ha invitato a smetterla e a lavorare in silenzio rispettando chi, dalla mattina alla sera, continua a lavorare per lui. Di fronte alle parole di Boosta, Lo Strego è esploso lasciando la sala prove e tornando in casetta dove ha sbattuto la porta e i fogli dei testi. Un atteggiamento che ha scatenato la guerra sui social dove, molti fans si sono scagliati contro Boosta, reo di aver aperto la strada all’eliminazione de Lo Strego e, dall’altra, ci sono i fans che hanno puntato il dito contro gli allievi, rei di sentirsi già arrivati. I fans di Amici, tra tutti gli allievi della squadra bianca, salvano solo Thomas, Oliviero e Sebastian, considerati i più rispettosi di tutti gli allievi ammessi al serale.

