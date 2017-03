ANNA FALCHI/ Video, piange in diretta per le violenze subite e annuncia il matrimonio con Andrea Ruggieri

Anna Falchi (Foto da Facebook)

ANNA FALCHI: I CONSIGLI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE (STORIE VERE, OGGI 29 MARZO 2017) - Anna Falchi parla di donne e di come contrastare la violenza e si commuove alla vista delle proprie foto di quando era incinta. "Mi sono vista col pancione ed erano sei anni che non vedevo quelle fotografie", ha spiegato la showgirl e attrice con gli occhi lucidi. Anna Falchi è stata ospite oggi a Storie Vere, il programma condotto su Rai 1 da Eleonora Daniele: la sua bambina Alyssa è nata nel 2010 dal rapporto con l'imprenditore Denny Montesi. La showgirl ha partecipato alla trasmissione per raccontare la sua storia e il suo impegno contro la violenza sulle donne visto che lei stessa ne è stata vittima. "Avendo vissuto una violenza psicologica e anche fisica da parte di un uomo - ha spiegato Anna Falchi - posso raccontare come ho fatto a superarla. Sono riuscita a ribellarmi perché ho una grande forza interiore e anche grazie al rapporto aperto che ho con mia madre con la quale mi sono confidata per prima. Molte ragazze mi contattano perché ci sono ragazzi che già da piccoli dimostrano di provare un amore malato: di fronte a casi di questo tipo io consiglio di mollare la presa. Quando ci sono già piccoli segni di gelosia e di morbosità, magari espressi attraverso i social, bisogna subito lasciar perdere e segnalarlo".

ANNA FALCHI: LA COMMOZIONE PARLANDO DELLA MAMMA (STORIE VERE, OGGI 29 MARZO 2017) - La showgirl, grazie a una carrellata di fotografie, ricorda poi il suo passato, sottolineando che "è stato tanto ingombrante". "Mi ritengo comunque fortunata - spiega Anna Falchi - perché ho avuto una vita dura da bambina fino a un certo punto però poi Dio mi ha ripagato di tante sofferenze". "I giornali all'inizio mi hanno regalato grande popolarità - continua - ma mi hanno anche triturato perché sono stata sbattuta in prima pagina come una donna di facili costumi. In modo particolare quando è stato arrestato Ricucci (il finanziere sposato nel 2005 e dal quale si è separata nel 2006, ndr): sono stata dipinta come la ragazza che aveva cercato il miliardario per sistemarsi e poi aveva avuto quello che si meritava. Dopo quanto accaduto ho cambiato vita e obiettivi e ho chiuso con il passato". Il rapporto tra Anna Falchi e la madre è molto forte e in studio viene trasmessa la canzone che la mamma ha voluto dedicare alla figlia: Imagine dei Beatles è la canzone del cuore che lega le due donne e sulle note del brano l'attrice si commuove ancora. "Mi madre è finlandese, è sempre stata anticonformista e pacifista e per questo ama questa canzone. Lei, a differenza mia non piange mai e per lei sono sempre più importanti i fatti delle parole". Tornando a parlare di amori Anna Falchi ammette di non avere "rimpianti" per le storie passate e concluse e riguardo al suo attuale rapporto con Andrea Ruggieri rivela: "Stiamo bene insieme da sei anni però siamo ancora una coppia giovane, non abbiamo mai convissuto. Nonostante questo adesso sto pensando al matrimonio".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO (DAL MINUTO 21:40)

