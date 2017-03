BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Ridge è ancora innamorato di Brooke?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 29 MARZO: RIDGE AMA ANCORA BROOKE? - Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Beautiful nella quale Brooke e Ridge continueranno il loro confronto relativo alle azioni in possesso degli Spencer. Lo stilista affermerà che mai vorrebbe spingere la sua ex tra le braccia di Bill, ma allo stesso tempo sarà consapevole che senza il matrimonio non potrà mai possedere le tanto agognate quote societarie. La coppia dimostrerà di tenere ancora molto l'uno all'altra, anche se Brooke non si farà scrupoli nel ricordare a Forrester che non si tratterà di un vero e proprio sacrificio per lei, davvero innamorata di Bill. Si parlerà ancora una volta del rischio che la famiglia Forrester al completo continuerà a correre; non ci saranno dubbi sulle cattive intenzioni di Quinn, che potrebbe in qualsiasi momento continuare la sua scalata per il potere nell'azienda di famiglia. E ancora i Bridge non saranno a conoscenza dell'imminente bomba che sganceranno Eric e Quinn...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUINN CONFESSA LA VERITA'- E' giunto il momento di importantissime novità nelle puntate americane di Beautiaful. In esse, infatti, Brooke ha scoperto la tresca clandestina tra Quinn e Ridge e ha avuto un durissimo scontro con il fidanzato, con il quale difficilmente potrà esserci futuro. E mentre si vocifera che la Logan correrà presto da Bill (pronto a sua volta a lasciare Los Angeles), resta un altro grande punto interrogativo: Quinn troverà il coraggio di dire la verità ad Eric? La Logan l'ha messa in guardia, dicendole che dovrà essere sincera con il marito, ma l'ultima cena romantica in Australia aumenterà il suo senso di colpa a tal punto da non farle perdere il coraggio di parlare. Tra i coniugi Forrester il momento della verità sarà sempre più vicino, ma dovremo attendere il loro trasferimento negli Stati Uniti per scoprire come si evolverà la questione. Arriverà presto la fine del loro matrimonio?

© Riproduzione Riservata.