Beautiful / Anticipazioni puntata americana 30 marzo: si torna a Los Angeles!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 30 MARZO: TUTTI A LOS ANGELES! - La trasferta in Australia dei Forrester e degli Spencer è ufficialmente finita. Nella puntata di Beautiful di domani, infatti, gli ospiti alle nozze di Steffy e Liam faranno il loro ritorno a casa, mentre solo gli sposi si allontaneranno da tutto e tutti per qualche tempo, per godere al massimo il loro viaggio di nozze. Dopo avere assistito ai problemi di legati alla grande scoperta di Brooke (ovvero il bacio scambiato tra Quinn e Ridge) i telespettatori avranno modo di assistere alla ripresa della vita di tutti i giorni di Thomas e Sally, che evidenzieranno il loro feeling, ormai sempre più più vicino all'amore. Nel frattempo, coloro che non si erano recati in Australia per il lieto evento, saranno molto curiosi di scoprire come sono andate le cose. In primo piano ci saranno Maya e Rick, che chiederanno informazioni sul matrimonio, felici per il modo in cui la storica coppia ha finalmente realizzato il loro sogno.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 30 MARZO: THOMAS E SALLY SEMPRE PIU' UNITI - Il tempo delle vacanze è finito e dalla puntata americana di Beautiful di domani, Thomas e Sally ritorneranno alla vita di tutti i giorni e ai soliti problemi. La situazione continuerà ad essere particolarmente tesa alla Spectra Fashions dove la giovane Sally verrà rimproverata dai suoi familiari per il suo brutto carattere. Sarà in tale circostanza che Thomas irromperà in ufficio per informare l'amica del suo ritorno e finirà per prendere le sue difese. Dopo avere visto il giovane rampollo Forrester nel suo ruolo di protettore di Sasha (vi ricordate le discussione tra la modella e Julius?), questa volta sarà Sally ad apparire davanti ai suoi occhi una vittima incompresa e indifesa. Per la Spectra, invece, Thomas si trasformerà sempre più in un vero eroe: ma cosa accadrà quando lo stilista apprenderà che i suoi disegni vengono spiati quotidianamente, attraverso una telecamera nascosta nel ciondolo di Coco?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 30 MARZO: ZENDE CONTROLLA COCO - La famiglia Spectra sarà grande protagonista della puntata di Beautiful di domani. In essa, infatti, non ci sarà spazio soltanto per Sally, sempre più vicina a Thomas, ma anche per la piccola di casa ovvero la sorellina Coco. Quest'ultima è stata assunta alla Forrester Creations, nonostante il parere contrario di Ridge, quanto meno in un primo momento. Quando poi, però, l'Amministratore Delegato ha visto la ragazza salvare la vita ad R.J. tutto è cambiato e la giovane è stata ufficialmente assunta. La sua amicizia con il giovane Forrester si farà sempre più profonda, tanto che la coppia collaborerà nella creazione di nuovi bozzetti della Forrester Creations. A qualcuno però questa presenza non piacerà affatto: Zende continuerà a non fidarsi della Spectra, tenendo sotto controllo la giovane che potrebbe fare da talpa alla sua famiglia. E forse non si sbaglierà, anche se Coco non ne sarà a conoscenza...

