Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANCHE MAMMA VERONICA RIENTRA A MILANO, FOTO (OGGI, 29 MARZO 2017) - Dopo le giornate trascorse in Qatar, Belen Rodriguez ha fatto rientro a Milano. La showgirl, durante il soggiorno fuori porta, ha condiviso diversi scatti in compagnia di Santiago, e anche una fotografia che lasciava trapelare tutta la preoccupazione che l’ha assalita a bordo pista mentre Andrea Iannone gareggiava. Il popolo dei social non è però lasciato sfuggire un altro dettaglio: sembra infatti che insieme a Belen non ci fosse solo il figlio avuto con Stefano De Martino, ma anche la madre dell’argentina, Veronica Cozzani. L’altro giorno la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias è tornata su Instagram pubblicando un’immagine della partenza e salutando, soddisfatta, il Qatar le splendide esperienze che devono aver caratterizzato quei giorni. L’approdo a Milano ha restituito anche qualche momento goloso per Veronica Cozzani, che svegliatasi ieri ha postato un’altra immagine, dalla quale si capisce che si è concessa una colazione al bar con tanto cappuccino e brioche. Si riparte dunque dal capoluogo lombardo per il clan Rodriguez: quali altri novità ci sono in vista?

