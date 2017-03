BIG LITTLE LIES/ Anticipazioni puntata 23 marzo 2017: Jane compirà un omicidio?

Big Little Lies, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BIG LITTLE LIES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 29 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo appuntamento di Big Little Lies, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Momento critico". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Renata (Laura Dern) continua a mostrarsi odiosa nei confronti di Bonnie (Zoë Kravitz), che decide di contrastarla e di incontrare il sindaco. Intanto, Madeline (Reese Witherspoon) viene convocata dalla consulente scolastica di Abigail (Kathryn Newton), per via di alcuni problemi. Anche se a fatica, la ragazza le rivela di sentirsi troppo sotto pressione e di credere che a volte voglia farle raggiungere delle vette a cui lei stessa non è arrivata. Ecco perché richiede di poter andare a vivere con il padre, per una sua crescita spirituale. Intanto, Renata annuncia a Gordon (Jeffrey Nordling) di voler portare Amabella (Ivy George) da una terapeuta per risolvere i traumi subiti a scuola. Per riuscire a risolvere le tensioni, il marito le propone di dedicarsi all'intimità. Più tardi, Celeste (Nicole Kidman) e Perry (Alexander Skarsgård) decidono di incontrare una terapeuta per risolvere i loro problemi di coppia. La donna rivla subito che il loro rapporto si basa su esplosioni di rabbia degne di nota, ma nega che il tutto sia mai sfociato in qualcosa di fisico. Perry invece decide di dire un'altra parte della verità, ovvero che la passione e la collera spesso hanno dei confini sottili che tendono a superare. A fatica, ammette anche di temere che la moglie non lo ami più e di cercare continuamente delle prove che glielo dimostrino, ma Celeste gli fa notare che ha rinunciato a tante cose pur di stare con lui, anche la famiglia. Raggiunto il cuore del problema, Perry ammette di aver avuto anche episodi di violenza fisica. Nel frattempo, Bonnie informa i bambini che dovranno fare un lavoro sull'albero genealogico, in cui dovranno scrivere anche il nome del padre. Nel presente, tutte le persone interrogate dalla Polizia affermano che il carattere di Renata sia sempre stato impossibile da gestire. Nel passato, durante una visita a casa di Jane (Shailene Woodley), Ziggy (Iain Armitage) mostra una forte aggressività perché la madre non vuole rivelargli il nome del padre. E questo nonostante Jane sottolinei ancora una volta che non ha mai conosciuto l'identità del padre e che quindi non può rispondergli, ma il bambino le risponde male e viene invitato ad andare in camera sua. Quella sera, Celeste trova il modo di riappacificarsi con il marito, che dopo essersi accorto del proprio errore, la invita a ballare una canzone romantica insieme, la loro. Nello stesso momento, Jane ritorna a casa e posiziona la pistola che tiene nel cassetto al di sotto del cuscino.

BIG LITTLE LIES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 29 MARZO 2017, EPISODIO 4 "MOMENTO CRITICO" - Nel quarto episodio di Big Little Lies, Jane continua a pensare a quanto le è successo in passato ed a quanto vorrebbe uccidere l'uomo che l'ha stuprata. Celeste invece decide di contrastare Renata, che ha spinto il Sindaco a boicottare lo show di Madeline. Quest'ultima perde le staffe invece con Joseph, con cui si concede un incontro amoroso nei camerini. Intanto, Perry cerca di convincere Celeste che ritornare a fare l'avvocato potrebbe non essere una buona idea, fino ad arrivare a minacce pesanti. Non trovando altro modo per far desistere la moglie, decide di puntare tutto su una possibile gravidanza. Ed invece, alle spalle di Madeline, cerca una riconciliazione con Bonnie e la famiglia. Anche Joseph dimostrerà di avere altre mire su Madeline, a cui proporrà di portare la loro conoscenza su un piano più serio. In un contesto più ampio, Ziggy continua a coinvolgere la madre nelle vicende accadute con Amabella, spingendo Jane sempre di più sull'orlo di una crisi. Secondo questo punto di vista, il bambino diventa quindi il simbolo della violenza subita dalla donna ed allo stesso tempo un capro espiatorio.

