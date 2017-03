Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Fuga d'amore per scappare dallo stress: tutta colpa di Selfie...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Belen Rodriguez, fuga d'amore con Andrea Iannone per scappare dallo stress: tutta colpa di Selfie... - Passione travolgente per Belen Rodriguez e Andrea Iannone a Doha in Qatar. Ad immortalare la bellissima showgirl argentina assieme al suo nuovo compagno pilota è il settimanale Chi, che pubblica nel suo nuovo numero immagini bollenti dei due che palesano l'attrazione e il grande sentimento che li lega. Una fuga romantica per la Rodriguez in occasione della prima gara stagionale del Motomondiale di MotoGp che purtroppo non è andata come sperato per il suo Andrea. Iannone è infatti caduto dalla moto, non riuscendo a concludere la gara. Ci ha pensato comunque Belen a consolarlo dalla cocente delusione, cercando allo stesso tempo di dimenticare lo stress dovuto ad alcune situazioni in ballo in Italia. Come ormai pare quasi certo, Belen sarà infatti nel cast di Selfie - Le cose cambiano, programma condotto da Simona Ventura che andrà in onda a partire da maggio.

Belen Rodriguez a Selfie le cose cambiano? Due intoppi per il si: da una parte Stefano, dall'altra Lucio Presta - Ci sarebbe però più di un intoppo a questa partecipazione: il primo è la presenza del suo ex marito, Stefano De Martino, come mentore, cosa che però sarebbe risolta dal fatto che Belen farebbe da inviata e quindi non sarebbe in studio, come si legge su Chi: "Dopo un iniziale rifiuto, Belen avrebbe cambiato idea e “Chi” svela il perché. La Rodriguez non farebbe né il giudice né il mentore, ma avrebbe un ruolo da inviata in un altro studio, anzi nel laboratorio dove le persone, che hanno chiesto aiuto allo show per un cambio di look, vengono trasformate. Il ruolo è gradito alla Rodriguez, che avrebbe, quindi, cambiato idea". Il secondo intoppo invece riguarderebbe il suo entourage ed è ancora Chi a svelarlo. Sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini infatti si legge: "Ma c’è un però. Il suo entourage (in particolare il suo agente, Lucio Presta, ndr) non vedrebbe di buon occhio l’operazione e preferirebbe che la Rodriguez si concentrasse su Tú sí que vales". Sarebbe quindi per questo motivo che Belen si è concessa una vacanza e proprio a Chi ha dichiarato "Volevo staccare da tutto!". Quale sarà la sua decisione su Selfie?

© Riproduzione Riservata.