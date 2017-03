CHICAGO MED 2 / Anticipazioni puntata 29 marzo 2017: Sharon dovrà compiere una scelta

Chicago Med 2, in prima Tv assoluta su Premium Stories

CHICAGO MED 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 29 marzo 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Chicago Med 2, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Misure estreme". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Will (Nick Gehlfuss) trova Natalie (Torrey DeVitto) all'esterno dell'ospedale e le rivela che tutti sono ormai a conoscenza del suo rapporto con Jeff (Jeff Hephner). All'interno, Choi (Brian Tee) e April (Yaya DaCosta) si occupano di Edward Hall (Daniel J. Travanti), un anziano che giunge in ospedale con una grave ingrossatura al collo. La donna che si trova con lei afferma di essere la sua fidanzata, ma non appena dà la sua autorizzazione ad operarlo per il tumore, viene interrotta dall'arrivo del figlio. Tom (Victor Holstein) fa notare che solo lui può intervenire nell'interesse del padre e non l'amante, ma non accetta che venga effettuato l'intervento. Intanto, Natalie prende in carico una giovane paziente affetta da leucemia, che presenta una febbre troppo alta e che riconduce in seguito ad un virus. Sarah (Rachel DiPillo) invece si occupa di Danny (Nick Marini), un giovane paziente ricoverato per un'occlusione intestinale e che tempo dopo inizia a vomitare. Sarah intuisce che stia nascondendo qualcosa e solo allora Danny rivela di trovarsi in crisi d'astinenza da eroina. Choi fa un ultimo tentativo per convincere Hall a sottoporsi all'intervento, ma Tom lo interrompe subito. Anche Latham (Ato Essandoh) rifiuta di intervenire per risolvere il dramma familiare, ma quando il paziente entra in crisi respiratoria, con l'aiuto di Rhodes riesce a portarlo in sala operatoria. Intanto, Charles (Oliver Platt) confida a Sharon (S. Epatha Merkerson) di non credere che la figlia lo perdonerà mai per il divorzio dalla madre, nonostante Robyn (Mekia Cox) sia appena entrata a far parte dello staff medico. Nonostante i piani di Sarah per la riabilitazione di Danny, la madre si oppone e cerca di portarlo a casa. Charles nota che la presenza della donna ha fatto cambiare atteggiamento al paziente, ma il terapeuta decide di allontanare la donna con un inganno. Una volta ottenuti i risultati, Natalie scopre che la sua paziente ha un virus, ma sottolinea ai genitori che la cura potrebbe non essere efficace. Non appena Hayley (Alyssa Freeman) entra in crisi respiratoria, Natalie è costretta ad intervenire nell'immediato per risolvere l'ascesso. Robyn la informa che il paziente di Will, che ha lo stesso virus, non sta rispondendo alle cure, spingenola a risvegliare il paziente. Natalie sottolinea infatti al paziente che devono stubarlo per fargli delle domande sull'infezione, ma anche che potrebbero non poter rimettere il tubo. Nonostante l'aiuto di Jeff nel trovare una parente vicina di Cynthia, Sharon è costretta a comunicare a Maggie (Marlyne Barrett) che la decisione della donna è interrompere il trattamento. L'amministratrice rivela poi a Natalie che il suo paziente ha un problema legato ad un'endoscopia, che ha provocato l'infezione. Charles intuisce invece che Danny è una vittima del traffico sessuale e che quella che credono la madre è in realtà la sua protettrice. Sarah vorrebbe intervenire, ma Charles la ferma perché la situazione potrebbe peggiorare, se non sarà il paziente a chiedere di essere aiutato. Danny viene portato via dai finti genitori proprio in quel momento.

CHICAGO MED 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 MARZO 2017, EPISODIO 5 "MISURE ESTREME" - Durante la maratona di Chicago, un incidente provoca una vittima che rischia la vita e che metterà a dura prova lo staff medico. In particolare Noah, April e Will, che dovranno eseguire un intervento d'emergenza. Intanto, dopo un'improvvisa perdita dell'udito, una donna trasporta la figlia in ospedale perché Natalie possa curarla, ma il medico scopre che la situazione potrebbe diventare più grave di quanto potrebbero mai immaginare. Choi invece assume il caso dell'anziana Olga, che presenta un forte stato di malnutrizione e per la quale dovrà chiedere una valutazione di Charles. Nel frattempo, Sharon decide che è arrivato il momento di prendere le redini della sua vita e compiere quella decisione costosa che si trascina ormai da tanto tempo.

