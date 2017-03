CLAUDIA CARDINALE RIFATTA?/ Presta la sua faccia per il Festival di Cannes ma spunta il ritocchino...

Claudia Cardinale (Foto LaPresse)

CLAUDIA CARDINALE, FESTIVAL DI CANNES: UNA FOTO DELL'ATTRICE SCELTA PER LA LOCANDINA, POLEMICA SUL RITOCCO (OGGI, 29 MARZO 2017) - Una foto di Claudia Cardinale del 1959 scelta per il manifesto del Festival di Cannes 2017. L'attrice ringrazia ma sulla locandina scoppiano subito le polemiche. Le accuse che circolano online in Francia sono sui ritocchi che sarebbero stati fatti alla foto della Cardinale: la silhouette sarebbe stata sfinata. Il Festival di Cannes si terrà dal 17 al 28 maggio prossimi: per la sua 70esima edizione, spiegano gli organizzatori come riporta l'agenzia di stampa Ansa, è stata scelta un'immagine di ''gioia, libertà, e audacia''. Nello scatto si vede una giovane Claudia Cardinale che balla sui tetti di Roma. L'attrice, riporta la versione francese dell'Huffington Post, ha ringraziato per questo omaggio: "Oltre ad essere onorata e fiera di essere stata scelta per rappresentare la 70esima edizione di Cannes, sono molto felice per la scelta di questa foto. E' l'immagine stessa che ho di questo Festival: uno scintillio. Quella danza su un tetto di Roma era il 1959. Nessuno ricorda il nome del fotografo, anch'io l'ho dimenticato. Ma quella foto mi rammenta i miei inizi, un'epoca in cui mai avrei immaginato di ritrovarmi un giorno sulle gradinate del più celebre dei Festival. Buon compleanno Cannes!".

CLAUDIA CARDINALE, FESTIVAL DI CANNES: UNA FOTO DELL'ATTRICE SCELTA PER LA LOCANDINA, POLEMICA SUL RITOCCO (OGGI, 29 MARZO 2017) - Claudia Cardinale, nome d'arte di Claude Joséphine Rose Cardinale è nata a Tunisi il 15 aprile 1938. L'attrice italiana è emersa negli anni sessanta e ed è nota a livello internazionale. Nel 1984 ha vinto il Premio Pasinetti per la miglior attrice alla 42esima Mostra di Venezia per Claretta. Nel corso della sua carriera Claudia Cardinale ha poi vinto il Leone d'oro alla carriera, l'Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino, 5 David di Donatello e 5 Nastri d'argento. Per quanto riguarda la vita privata l'attrice dalla metà degli anni settanta è stata legata al regista Pasquale Squitieri, scomparso lo scorso febbraio, e dalla fine degli anni ottanta risiede stabilmente in Francia. Proprio in questo paese sono scoppiate le polemiche sul manifesto del Festival di Cannes 2017. Secondo Vincent Coquat, un giornalista che ha realizzato un confronto tra lo scatto originale del 1959 e la locandina realizzata dagli organizzatori del Festival, la foto sarebbe stata ritoccata soprattutto al livello del bacino. Ma c'è chi su internet sottolinea che l'immagine di Claudia Cardinale sia stata modificata anche alle caviglie.

CLICCA QUI PER VEDERE GLI SCATTI A CONFRONTO

© Riproduzione Riservata.