David Beckham sfigurato? / Foto, cicatrice e denti marci su Instagram! Fan allarmati ma non è come sembra

David Beckham, cicatrice e denti marci (Instagram)

David Beckham, cicatrice sul volto e denti malmessi in una foto su Instagram: fan allarmati, ma non è come sembra - David Beckham, ex stella del calcio e icona di bellezza, ha spaventato tutti i suoi fan attraverso Instagram dove ha postato una sua foto con una vistosa cicatrice e denti malmessi. La paura per i tantissimi followers è svanita con la scoperta che il tutto era solo un trucco. L'ex asso di Manchester United, Real Madrid, Milan e Psg interpreterà Blackleg Leader nella pellicola ispirata al mito di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. L'immagine è davvero molto suggestiva. L'aspetto sempre curato dell'inglese qualche anno fa gli ha fatto guadagnare lo status di metrosexual. Era il 1994 e il giornalista Mark Simpson cambiava il mondo inventando in un articolo sull’Independent il concetto di metrosexual, cioè l’uomo ipernarciso, incoronando poi David Beckham a icona globale di questa mutazione genetica. Il giornalista torna a parlare di Beckham in un'intervista dove gli viene chiesto il significato del termine spor*o presente in un suo libro: "È il momento in cui sport e por*ografia vanno a letto insieme. Quei calendari di giocatori in mutande. Dolce & Gabbana che scutrettolano negli spogliatoi di una squadra italiana di calcio. Beckham e Ronaldo che ci sbattono il pacco in faccia dai manifesti sugli autobus. Questo genere di estetica, insomma. Il nuovo modo di vendere il corpo maschile. Nell’era spornografica, non basta più presentare il corpo maschile come semplicemente attraente, o desiderabile, come nell’era del metrosessualismo. Questo non basta più. Per ottenere la nostra attenzione, il corpo maschile deve prometterci altro, e cioè niente meno che una patinata, oliata ed eccitante orgia sotto la doccia".

