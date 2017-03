EMIS KILLA vs MORENO/ Isola dei famosi 2017: “Io rifiutai, non è il massimo che ora lui sia lì”

Moreno all'Isola dei famosi 2017

EMIS KILLA VS MORENO, ISOLA DEI FAMOSI 2017: “IO RIFIUTAI, NON È IL MASSIMO CHE ORA SIA LÌ” - La presenza dei rapper italiani nei reality e talent show è ormai sdoganata e ne abbiamo visti un po’ in tutte le trasmissioni: Fedez a X Factor, Moreno all’Isola dei famosi, la staffetta a The Voice of Italy di J-Ax ed Emis Killa. Proprio quest’ultimo, intervistato da Sette de Il Corriere della sera, ha commentato la partecipazione di Moreno al programma condotto da Alessia Marcuzzi: “Non è il massimo che ora sia all’Isola dei famosi, di Moreno possono non piacerti le canzoni, ma era veramente bravo a fare freestyle”. Un parlare al passato che non sembra essere certo un buon segno: Emis Killa pensa che dopo la sua partecipazione all’Isola, Moreno Donadoni sia più personaggio televisivo e meno artista? Nell’intervista Emis Killa racconta che anche a lui venne offerta la possibilità di diventare un naufrago, ma che rifiutò: “Scelgo solo progetti che mi entusiasmano e, per questo, ho rifiutato tante cose, indipendentemente dal tipo di offerta economica. Mi avevano chiesto di condurre un programma sugli scalatori, ma anche di prendere parte all’Isola dei famosi e a Ballando con le stelle. Ma non sono andato, perché non mi appartengono”. Diverso il discorso per The Voice of Italy, il talent che però non è stato riconfermato dalla Rai: “Era da tempo che volevo ricoprire quel ruolo. Diventi un figo per quelli che ti guardano da casa e hai la possibilità di formare questi ragazzi. Ho scelto di farne parte, perché ero convinto di poter dare qualcosa”.

