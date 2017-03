Elio Germano si sposa

ELIO GERMANO SI SPOSA? L’INDISCREZIONE SULLE NOZZE, ALL’ALTARE QUEST’ESTATE CON VALERIA - Fiori d’arancio per Elio Germano, che secondo quanto riportato dal settimanale “Chi” starebbe per sposarsi con la sua Valeria: “Il sempre riservato Elio Germano, fidanzatissimo, in gran segreto, con l’insegnante Valeria, presto convolerà a nozze. Agli amici più intimi ha confidato che la prossima estate potrà dire il ‘Sì, lo voglio più importante della sua vita”. Solo un anno e mezzo fa l’attore si professava single sulle pagine di Grazia spiegava perché non si sarebbe mai messo con una collega: “Non mi metterei mai con una donna che fa il mio stesso mestiere. Invidio quelli che riescono a farle durare a lungo, ma io non ce la farei. Quando torno a casa devo staccare completamente e con un’attrice rimarrei immerso nel lavoro fino al collo. Mi darebbe ansia, invece nella coppia cerco stabilità”. In attesa di vederlo all’altare potremmo presto ammirare Elio Germano sul grande schermo dove torna il 24 aprile con “La tenerezza”, il film diretto da Gianni Amelio in cui recita al fianco di Lorenzo Marone, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Maria Nazionale, Arturo Muselli e Giuseppe Zeno.

