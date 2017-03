Emma Marrone e Mattia Briga/ Beccati a Roma: flirt in corso o semplice amicizia?

Emma Marrone e Mattia Briga (settimanale Chi)

Emma Marrone e Mattia Briga beccati insieme a Roma dopo Amici: flirt o semplice amicizia? - Qualche anno fa, nel corso del serale di Amici di Maria De Filippi, aveva appassionato ed incuriosità l'amicizia creatasi tra Emma Marrone, coach della squadra Bianca, e Mattia Briga, suo componente. Non propriamente un rapporto tra allievo e maestra il loro, più quello di due amici che si stuzzicano, tanto che in più di un'occasione si è parlato di possibile flirt tra i due. La voce venne poi smentita visto che nel cuore di Briga c'era la bella Ludovica. Oggi però, alcuni scatti pubblicati da Chi, torna a sollevare quelle domande che già nel corso del serale di quell'anno si erano ampliamente diffuse. Il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti beccato Emma e Briga insieme, vicini e sorridenti intenti a passeggiare per le strade di Roma; che si tratti davvero di un flirt? Il settimanale non si sbilancia, anzi assicura che quella tra i due cantanti sia solo una bella amicizia rimasta dai tempi di quel talent. Intanto sul web, Emma Marrone ricorda con commoventi parole oggi come una data speciale, quella in cui vinse proprio Amici: “29 Marzo 2010. Ancora se ci penso mi emoziono .. sono passati solo sette anni ma di cose ne sono successe davvero tante ! Esperienze e ricordi incredibili .. spesso mi dicono che ho la tendenza a dire troppi grazie … ma io sono fatta così .. la gratitudine è una cosa sacra .. perché so chi ero e sono chi sono adesso grazie ad Amici” conclude.

