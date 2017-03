Emma Marrone & Red Ronnie/ Le Iene Show in versione "tapiro": faranno dimenticare la lite per Elodie?

Emma Marrone ed Elodie a le Iene Show

EMMA MARRONE VS RED RONNIE, LO SCONTRO ARRIVA A LE IENE: I DUE FARANNO PACE NELLA NUOVA PUNTATA? (29 MARZO) - Tra Emma Marrone e Red Ronnie alcuni giorni fa si è scatenato un botta e risposta social tanto inaspettato quanto pungente che potrebbe trovare una svolta sorprendente nel corso della puntata de Le Iene in onda questa sera. Lo scontro sul "caso Elodie Di Patrizi" (che sappiamo ha lasciato l'entourage della Marrone) è scoppiato dopo la pubblicazione dell'articolo di Michele Monina su Il Fatto Quotidiano e ha fatto emergere ostilità inaspettate che potrebbero trovare pace a Le Iene, come si annuncia sulla pagina Facebook del noto programma. "Dopo la polemica social tra Red Ronnie e Emma Marrone la nostra Iena Nicolò De Divitiis proverà a riportare la pace fra i due. Questa sera dalle 21:20 si Italia1" si annuncia infatti in vista della nuova puntata e viene anche lanciata una frase che ci fa intendere cosa potrebbe accadere nel corso del servizio: "Quando si spengono le luci ti trovi in un centro commerciale a fare il firma copie e ti dicono che sei finito a 20 anni, come hanno fatto con Valerio Scanu".

EMMA MARRONE VS RED RONNIE, LO SCONTRO ARRIVA A LE IENE: OGGI FESTEGGIA LA VITTORIA DI AMICI (29 MARZO) - Dopo averla vista ad Amici, dove ha dettato con Elisa sulle note de "L'anima vola", i fan di Emma Marrone potranno seguirla oggi, mercoledì 29 marzo 2017, a Le Iene Show. Dopo essersi presa alcuni mesi di pausa per dedicarsi totalmente all'uscita del nuovo album, atteso per l'inverno di quest'anno, la cantante salentina sta attraversando un periodo un po' turbolento. Emma Marrone è, infatti, finita al centro di alcune polemiche per la sua collaborazione con la collega Elodie, una questione che ha diviso la rete e che è stata trattata anche sui social network. Quella di oggi, però, è anche una giornata speciale per la cantante, perché festeggia il settimo anniversario dalla sua vittoria ad Amici, programma che ha rappresentato per lei un trampolino di lancio per una grande carriera. E, infatti, l'artista ha ricordato la ricorrenza su Instagram. «Ancora se ci penso mi emoziono.. sono passati solo sette anni ma di cose ne sono successe davvero tante! Esperienze e ricordi incredibili.. spesso mi dicono che ho la tendenza a dire troppi grazie.. ma io sono fatta così.. la gratitudine è una cosa sacra..», scrive Emma Marrone.

