Emma Marrone e Stefano De Martino/ "Cosimo di Amici ha una cotta per lei", rivela l'ex fidanzato! Video

Emma Marrone e Stefano De Martino, Amici

STEFANO DE MARTINO ED EMMA MARRONE, UNO DEI RAGAZZI DI AMICI HA UNA COTTA PER LEI E L’EX FIDANZATO COMMENTA QUESTA PASSIONE - Emma Marrone è stata uno degli ospiti della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda sabato 25 marzo. La cantante salentina è anche andata a trovare i concorrenti che hanno raggiunto la fase finale del talent show “in casetta” e uno di loro in particolare non ha nascosto la propria emozione: il ballerino Cosimo Barra ha fissato Emma per tutto il tempo con occhi sognanti e non è passato inosservato. Se ne sono accorti i suoi compagni d’avventura e anche la cantante, che però ha fatto finta di niente continuando a sorridere ai presenti. Quando la Marrone ha lasciato la casetta, il ballerino si è concesso un profondo sospiro. Secondo quanto riporta Novella 2000, l’atteggiamento di Cosimo sarebbe stato notato anche da Stefano De Martino, ex fidanzato di Emma e supporter dei ragazzi, che ha commentato così tali scene nell’appuntamento giornaliero con il talent show: “Cosimo nutre per Emma una forte passione”. Clicca qui per vedere il video dell'incontro tra Emma e Cosimo nella casetta dei Blu.

