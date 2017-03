FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Iris il film diretto da Clint Eastwood (oggi, 29 marzo 2017)

film prima serata

FINO A PROVA CONTRARIA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST - Fino a prova contraria, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller - drammatica dal titolo originale True Crime. Un film realizzato negli Usa nell'anno 1999 dalla Warner Bros Pictures per la regia di Clint Eastwood che ne è anche il principale interprete, il soggetto è stato tratto dal romanzo Prima di mezzanotte scritto da Andrew Klavan mentre nel cast sono presenti anche Iasaiah Washington, Lisa Gay Hamilton, James Wood, Denis Leary e Bernard Hill. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FINO A PROVA CONTRARIA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato intorno alla vita di un uomo di nome Steve Everett (Clint Eastwood), giornalista un po’ anziano con il vizio dell’alcool. Un giorno viene incaricato di scrivere un articolo su un giovane ragazzo di colore di nome Frank Beechum che è stato condannato a morte per aver compiuto l’atroce delitto di una giovane donna. Tutte le vicende ruotano intorno alla figura di Steve che si trova a lavorare su questo caso per aver sostituito una sua collega che era rimasta coinvolta in un incedente stradale mortale. Man mano che Steve studia le carte relative al processo e alla successiva esecuzione, prende sempre più coscienza che ci sono dei fatti e delle circostanze che non lo convincono affatto in quanto alcuni importanti dettagli sono stati tralasciati da chi ha condotto le indagini. Per Steve infatti, Frank non è il reale assassino e ciò che non lo convince maggiormente è che sul luogo del crimine vi era anche un altro ragazzo presente ma questa cosa non è stata presa in considerazione da nessuno. Inizia allora a svolgere le proprie personali indagini e riesce a scoprire l’identità dell’altro ragazzo coinvolto. Steve tuttavia non si ferma e grazie alla raccolta di alcuni indizi riesce di fatto a provare l’innocenza di Frank. Ora il suo obiettivo è però cercare di interrompere l’esecuzione arrivando in tempo prima che Frank venga ucciso. I suoi folli tentativi lo portano a riuscire a salvare Frank proprio all’ultimo minuto, il suo grande impegno profuso in questa storia al fine di scoprire la verità gli permette di ricevere un importante riconoscimento.

