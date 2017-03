GOTHAM 3 / Anticipazioni puntata 29 marzo 2017: in cosa si trasformerà Barnes?

Gotham 3, in prima Tv assoluta su Premium Action

GOTHAM 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 29 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 3, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "La Regina Rossa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Tetch (Benedict Samuel) si finge autista e preleva due sposini al di fuori della Chiesa, mentre Vale (Jamie Chung) preme perché Gordon (Ben McKenzie) cerchi di migliorare la sua posizione lavorativa. Una volta solo, viene avvicinato da un uomo albino che ha un messaggio per lui da parte di Tetch, un indovinello con cui gli fa capire che è meglio che lo segua, a meno che non voglia sulla coscienza la morte di un innocente. Tetch mette l'ex poliziotto di fronte alla scelta: potrà salvare un bambino da un incidente mortale oppure evitare che la coppia di sposi muoia. Quando Gordon si dirige verso il piccolo, l'ipnotista uccide i due sposini. Edward (Cory Michael Smith) invece prosegue con il suo ruolo di braccio destro del Sindaco e lo informa che Butch (Drew Powell) potrebbe aver trovato rifugio presso la sua vecchia banda. Oswald è sul punto di dirgli qualcosa di importante, ma l'imbarazzo è forte e preferisce fngere di averla dimenticata. Mentre Barnes (Michael Chiklis) e Bullock (Donal Logue) trovano White Rabbit (Kieran Mulcare), in forte stato d'ipnosi, Tetch informa Gordon di aver rapito Vale e gli impone di seguire le sue direttive. Durante l'interrogatorio di White Rabbit, Barnes è furioso e manifesta una forza bruta, tanto da piegare l'acciaio della sedia. Più tardi, Gordon entra di nuovo in contatto con Tetch e scopre che il criminale ha catturato anche Leslie (Morena Baccarin). Gordon si condanna per quanto sta succedendo e teme il peggio, convinto che gli chiederà di scegliere quale delle due donne salvare. Se non lo farà, inoltre, le ucciderà entrambe. Leslie e Vale, invece, cercano un modo per sfuggire al loro aguzzino, ma senza successo. Gordon decide infine di presentarsi all'invito di Tetch, che ha preso le due donne in ostaggio in casa di Leslie. I quattro si ritrovano seduti allo stesso tavolo, ad una cena improbabile. Come previsto, l'ipnotista mette il poliziotto di fronte ad una scelta, ma vengono interrotti dall'arrivo improvviso di Mario (James Carpinello). Dopo avergli fatto riflettere sui suoi sentimenti, spinge Gordon a preferire Leslie a Vale. Quest'ultima, quindi, viene ferita gravemente ed in seguito trasportata in ospedale, grazie all'arrivo della task force. Nel frattempo, mentre Oswald fa delle prove in solitaria su come rivelare il suo amore, Edward incontra una donna identica alla Kringle (Chelsea Spack) in un negozio di liquori e se ne innamora. Tetch invece riesce a fuggire, mentre Mario si occupa di Vale.

GOTHAM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 MARZO 2017, EPISODIO 7 "LA REGINA ROSSA" - Valerie decide di lasciare Gordon perché consapevole dei suoi sentimenti verso Leslie. Intanto, Tetch ruba una sostanza allucinogena che spinge le vittime ad uccidersi, mentre Oswald rimane deluso nel vedere che Edward ha fissato un appuntamento con Isabella. Barnes invece realizza di avere le ore contate per poter trovare Tetch, prima che il sangue di Alice manifesti altri effetti più devastanti. L'ipnotista però sfrutta il sangue della sorella per mettere in ginocchio Gotham, che considera responsabile al pari di Gordon. Quest'ultimo, ore dopo, scopre che Tetch si trova a casa di Vale e viene investito dall'allucinogeno. L'ipnotista infetta poi il vino con il suo virus e lo sfrutta per irrompere alla cena fra Oswald ed i Fondatori. Fra i presenti, c'è anche un uomo conosciuto che porta lo stesso anello di Gordon. Qust'ultimo verrà invece risvegliato da Mario, mentre Isabella rivela a Nygma di sapere tutto dell'omicidio che ha commesso e di amarlo lo stesso.

