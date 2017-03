Hailie Scott/ Chi è la figlia di Eminen che è già una star del web: ecco i numeri

Hailie Scott chi è la figlia di Eminem, instagram

Hailie Scott, chi è la bellissima figlia di Eminen è già una star del web: ha 21 anni e già 370mila follower - Se il papà è un famosissimo "bad boy" del mondo rap internazionale, lei appare una semplice ragazza, quasi angelica e che poco avrebbe a che ad una prima occhiata sembrerebbe aver nulla a che fare con lui. Invece Hailie Scott è la figlia di Eminem, e sul web è già una vera e propria star. Circa 20 gli scatti pubblicati su Instagram, forse pochi ma invece abbastanza per raccogliere 370mila follower, tantissimi e dovuti in parte alla sua grande bellezza ma sicuramente anche all'amatissimo e noto papà Eminem. Hailie è l'unica figlia biologica di Eminem e dell'ex moglie Kim Scott, che si sono lasciati nel 2006, dopo due matrimoni burrascosi. Bellissima tra filtri e pose su Instagram, Hailie studia alla Michigan State University ed ha un fidanzato, di cui scopriamo l'identità proprio grazie ad alcuni scatti che lei posta sul noto social. Non sembra essere un volto noto del mondo della musica o dello spettacolo, nuovo simbolo della scelta di vita semplice e abbastanza riservata dalla ragazza. Hailie Scott ha 21 anni ma di fronte all'obiettivo appare già disinvolta e molto a suo agio, per ora la figlia di Eminen riga dritto e si dedica allo studio, ma chissà se in futuro - complice la grande bellezza e il probabile tanto del "figlio di" - non le assicuri un posto tra le star.

