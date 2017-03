IL CASO THOMAS CRAWFORD/ Su Rete 4 il film con Anthony Hopkins (oggi, 29 marzo 2017)

film seconda serata

IL CASO THOMAS CRAWFORD, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il caso Thomas Crawford, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 marzo 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere thriller diretta da Gregory Hoblit e interpretata da Anthony Hopkins e Ryan Gosling, il quale ha destato una critica positiva grazie al suo ruolo, vincendo la nomination come miglior attore in un film thriller nei "Teen Choice Award" del 2007. Il doppiaggio italiano è stato diretto da Francesco Vairano, nella versione originale Thomas Crawford in realtà è chiamato Theodore "Ted" Crawford. Il film ha ottenuto un riscontro abbastanza positivo ed è stato premiato per le colonne sonore al "World Soundtrack Awards" del 2007 (Mychael Danna è stato eletto migliore compositore dell'anno) oltre a diversi riconoscimenti per Ryan Gosling. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL CASO THOMAS CRAWFORD, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 MARZO 2017: LA TRAMA - Il protagonista come da titolo è Thomas Crawford, interpretato da Anthony Hopkins, il quale sorprende la moglie Jennifer (interpretata da Embeth Davidtz) a letto con un poliziotto, Robert Nunally (Billy Burke). L'uomo, accecato dalla gelosia e dalla rabbia, mette in atto il suo ingegnoso piano, il cui cardine è uccidere la moglie con la propria pistola. La moglie Jennifer cade in un coma profondo in seguito allo sparo, Thomas decide di centrare la testa, il proiettile ha solo sfiorato il cervello e non può essere rimosso, poiché sarebbe un intervento altamente rischioso. Si da il via ad un processo in tribunale, in seguito al quale l'uomo viene arrestato proprio dall'amante. Ciononostante, le cose non sono così semplici, si occupa del caso Willy Beachum ( Ryan Gosling), assistente distrettuale dotato di acume e lungimiranza. Pertanto, si scopre che l'arma del delitto non è la pistola di Crawford, successivamente l'uomo viene rilasciato e Robert si suicida. Come se non bastasse, è proprio Thomas ad essere responsabile della vita della moglie, se lasciarla vivere o spegnere le macchine, Jennifer muore, mentre l'assistente distrettuale Willy non riesce ad impedirlo. La vicenda sembrerebbe risolta, eppure c'è ancora qualcosa che non quadra, Willy Beachum continuerà ad indagare, per trovare e smascherare il vero colpevole del delitto. Si scoprirà che sia Thomas Crawford che Robert Nunally possedevano la medesima arma, che è stata saggiamente scambiata, questa sarà la nuova occasione per avviare un nuovo processo per far vincere finalmente la giustizia.

© Riproduzione Riservata.