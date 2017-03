IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata spagnola 30 marzo: Raimundo si risveglia, ma che cambiamento!

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 30 MARZO: IL RISVEGLIO DI RAIMUNDO - Sarà una puntata al cardiopalma quella che attenderà i telespettatori de Il Segreto domani in Spagna. In essa, infatti, accadranno numerose novità che avranno a che fare con molti dei protagonisti dell'amatissima telenovela: e quanto si parla di novità, non è possibile dimenticare Raimundo, ancora gravemente ferito dopo l'attentato organizzato da Cristobal. L'uomo ha subito delle terribili ferite alla testa e al suo risveglio sarà una persona totalmente diversa: non più gentile e ben educato (come avevamo conosciuto) ma di cattivo umore e soprattutto priva di memoria. Avete capito bene, il padre di Tristan non ricorderà più nulla della sua vita passata e soprattutto non riconoscerà Donna Francisca, al suo fianco in questa complicata convalescenza. E ora cosa dovremo aspettarci da questa relazione? La notizia dello stato di salute di Raimundo arriverà presto anche alle orecchie di Cristobal: poche ore prima era pronto a compiere la sua vendetta, ma la perdita di memoria lo farà arrivare fino in fondo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 30 MARZO: LA TERRIBILE SCOPERTA DI CAMILA - Tra le tante novità della puntata de Il Segreto di domani non potrà mancare una brutta notizia per Camila, più che mai spaventata del suo nuovo ruolo all'interno di Los Manantiales. La padrona di casa penserà di non essere più necessaria né al marito né a Beatriz, entrambi coivolti dalla simpatia e dall'effervescenza di Lucia. Ma fino alla puntata di domani, Camila non sospetterà che le intenzioni della sua cara amica non siano affatto positive. Tutto cambierà quando rientrerà a casa e troverà Lucia niente meno che tra le braccia di Hernando: è intuile aggiungere che la povera Camila sarà sconvolta, mentre la cubana ringrazierà Oshun per gli importanti sviluppi che gli ha permesso di raggiungere in amore. I problemi sono solo all'inizio? Il matrimonio felice dei coniugi Dos Casas potrebbe arrivare ad un punto di non ritorno, proprio nel momento in cui nessun ostacolo si trovava all'orizzonte.

