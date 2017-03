IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Severo resta ferito durante un attentato

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 MARZO: SEVERO IN PERICOLO DI VITA - Doppio appuntamento oggi per i telespettatori de Il Segreto che potranno seguire, come accaduto la scorsa settimana, sia la puntata pomeridiana delle ore 16:30, che quella serale a partire dalle ore 21:15 circa. Ci sarà quindi ampio spazio per le brutte notizie legate all'attentato anarchico che verrà organizzato alla Miel Amarga: Severo resterà gravemente ferito in una spalla e il sergente Longinos interverrà, arrestando alcune delle persone coinvolte in questo complotto. Raimundo arriverà alla locanda riportando il racconto dettagliato di quanto accaduto e Rafaela apparirà sorprendentemente molto preoccupata, faticando a nascondere il grande spavento. Sarà in tale frangente che tutto sarà chiaro agli occhi di Matias, che si renderà conto che la cameriera potrebbe essere immischiata in questi pericolosi movimenti anarchici. Il rischi di nuovi attentati comunque non verrà meno, tanto che sia alla villa che alla Miel Amarga la sorveglianza continuerà ad essere molto alta.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FE E MAURICIO PIU' INNAMORATI CHE MAI! - Il loro amore non è mai stato messo in discussione eppure nelle puntate spagnole de Il Segreto, Mauricio e Fè non sono mai diventati una coppia a tutti gli effetti. Si è trattato per lo più di un rapporto platonico, ostacolato costantemente dalla presenza di Donna Francisca. La questione arriverà molto presto alla svolta in terra iberica, quando la coppia ammetterà per la prima volta in maniera chiara il proprio amore. Ne conseguirà un bacio appassionato e la consapevolezza di non poter vivere più separati, tra intrighi e problemi legati alla loro padrona (clicca qui per vedere questo importante confronto il lingua originale). Per dare un cambiamento importante al loro rapporto, Mauricio e Fè decideranno di lasciare la villa, cominciando una nuova vita altrove, lontano dai problemi di Puente Viejo. Sarà così che progetteranno un luogo e un orario per incontrarsi e fuggire da Donna Francisca, ma non tutto potrebbe andare per il meglio...

