IPOTESI DI COMPLOTTO/ Su iris il film con Mel Gibson, Julia Roberts e Patrick Stewart (oggi, 29 marzo 2017)

IPOTESI DI COMPLOTTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST - Ipotesi di complotto, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 23.55. Una pellicola del 1997 diretta da Ricard Donner (Arma letale, Superman, I goonies) ed interpretata da Mel Gibson (Hacksaw ridge, La passione di Cristo, Braveheart - Cuore impavido), Julia Roberts (Pretty woman, Notting Hill, Erin Brokovich - Forte come la verità) e Patrick Stewart (Blunt talk, X-Men, la saga televisiva di Star Trek - The next generation). Il film, Ipotesi di complotto, ha ottenuto anche il premio come Top box office film agli ASCAP Awards e una nomination come miglior film agli Edgar Awards. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IPOTESI DI COMPLOTTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Jerry Fletcher (Mel Gibson) è un tassista ossessionato dal complottismo ed esperto in sistemi di sorveglianza e anti intrusione. Un giorno però degli agenti della CIA intervengono e sequestrano Jerry, legandolo ad una sedia a rotelle in un magazzino abbandonato. Jerry riesce a fuggire, ma viene fermato dalla polizia e ricoverato in ospedale sotto costante sorveglianza, l'uomo, riconosce subito che il medico che l'ha in cura, il dottor Jonas (Patrick Stewart), è uno dei suoi rapitori. Si tratta infatti di un agente sotto copertura che intende ucciderlo. Con l'aiuto di una sua amica, Alice (Julia Roberts), Jerry riesce a fuggire anche dall'ospedale. Julia non ha mai voluto dar credito alle teorie complottiste dell'amico, ma finalmente deve ricredersi. La CIA fa di nuovo irruzione in casa di Jerry proprio mentre i due sono insieme. Ancora una volta i due riescono a fuggire e trovano rifugio a casa di Alice. Jerry è di nuovo costretto a fuggire per l'arrivo degli agenti che lo cercano e Alice entra finalmente in contatto con l'agente Jason. Questi confessa alla donna che Jerry è un agente dormiente a cui è stata cancellata la memoria, si tratta di un killer che viene attivato secondo necessità, e che alcuni anni prima si è reso responsabile dell'omicidio del padre di Alice.

