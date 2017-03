ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Eliminato e pagelle: promosso Raz Degan, bocciata la strategia di Simone Susinna

Isola dei Famosi, le pagelle della puntata

ELIMINATO E PAGELLE ISOLA DEI FAMOSI 2017: PROMOSSO RAZ DEGAN, BOCCIATA LA STRATEGIA DI SIMONE SUSINNA - Strategie, intrighi e lotte di potere: le polemiche sull’Isola dei Famosi 2017 sembrano non finire mai e la recente eliminazione di Samantha De Grenet, che ha scelto di lasciare l’Honduras, potrebbe risolvere la questione soltanto in apparenza. Di seguito, le pagelle dei naufraghi e il loro percorso nella nona puntata. Raz Degan, voto: 8. La sua presenza in Honduras, assicura il concorrente, è stata un tocca sana per gli altri naufraghi, che hanno avuto la possibilità di essere sfamati, coperti e scaldati dalle sue premure. La sicurezza, però, non sempre paga e il parere del pubblico, come puntualmente sottolineato da Vladimir Luxuria, potrebbe venir meno da un momento all’altro. Malena, voto: 7. Niente più prese di posizione, niente strategie, da questo momento di gioca tutti contro tutti e il suo pensiero, a questo punto del gioco, è condiviso anche dagli altri naufraghi. Salva per un pelo dall’eliminazione, il nuovo percorso le creerà qualche problema? Nancy Coppola, voto: 7. La naufraga diverte e anche se Vladimir Luxuria l’ha definita “banderuola” è ormai chiaro che la sua presenza regala un po’ di pepe alle strane dinamiche di questa edizione. Promossa a pieni voti, anche se la sua coerenza fa acqua da tutte le parti. Simone Susinna, voto: 4. La sua vicinanza a Raz Degan è frutto di una strategia o nasce da un affetto sincero? È questo l’interrogativo che ha aperto al puntata, ma il naufrago non è riuscito a dare una risposta convincente e la questione resta ancora aperta. Giulio Base, voto: 7. Lontano dalle polemiche più per indole che per strategia, il naufrago ha dovuto dire addio alla sua amata regina. A consolarlo il messaggio dei suoi due figli, che dallo studio gli hanno dato tutto il supporto di cui aveva bisogno. Eva Grimaldi, voto: 8. Divertente, dinamica e spontanea. Il suo invito a restare rivolto a Samantha De Grenet ha chiarito una volta per tutte la sincerità del suo gioco, che di certo merita una nuova possibilità. Sarà ripescata tra i finalisti? Moreno Donadoni, voto: 5. Troppa diplomazia non sempre giova e la sua voglia di evitare i contrasti con Eva Grimaldi non ha aggiunto nulla al suo percorso. Il rapper sta sprecando la nuova chance offerta dall’isola dei primitivi? Samantha De Grenet, voto 5: nuove accuse in arrivo per la regina, che dopo aver fatto nuovamente i conti con il livore dei suoi sudditi, ha ricevuto le lamentele di Nahtalie Caldonazzo, che dal parterre l’ha accusata di non essere stata del tutto sincera. Emozionante l’incontro con suo padre, che ha riabilitato, almeno in parte, la sua presenza in Honduras. L'eliminazione metterà fine a tutte le polemiche

