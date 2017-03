L'ULTIMA LEGIONE/ Su Rai 4 il film con Colin Firth e Thomas Sangster (oggi, 29 marzo 2017)

film prima serata

L'ULTIMA LEGIONE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST - L'ultima legione, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 21.05. Una pellicola dal genere epica e avventura dal titolo originale The Last Legion ed è stata diretta dal regista Doug Lefler. Nel cast figurano Colin Firth, Thomas Sangster, Ben Kingsley, Peter Mullan e Kevin McKidd. Tra i protagonisti spicca lo sceneggiatore e regista scozzese Pater Mullan. Nato nel novembre del 1959, Mullan ha avuto modo di esordire sul grande schermo nell'anno 1991 recitando nel film Riff Raff diretto dal regista Ken Loach. Nel 1995 ha recitato nella pellicola Piccoli omicidi tra amici diretto da Danny Boyle mentre l’anno seguente è stato tra i volti noti del film Trainspotting. Nel 1998 lo abbiamo ritrovato nel cast di Bravehearth - Cuore impavido di Mel Gibson, nel 2000 ha recitato nel film Un perfetto criminale mentre nel 2010 ha preso parte al film di successo Harry Potter e i doni della morte parte 1. Tra gli altri film in cui Mullan è stato inserito nel cast ricordiamo Hercules - Il guerriero, War Horse di Steven Spielberg e Stone of Destiny di Charles Martin Smith. Ma adesso vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'ULTIMA LEGIONE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel 476 d.C. quando l’Impero Romano d'Occidente sta per crollare in quanto viene preso di mira ed assediato dai barbari con a capo Odoacre (Peter Mullan). L'imperatore è il giovane Romolo Augusto (Thomas Sangsters) di appena tredici anni , costui viene prima deposto e poi fatto prigioniero. Tuttavia però in un simile clima in cui si sente più che mai la pressione delle invasioni barbariche, alcuni giovani soldati decidono di iniziare una vera e propria lotta per difendere i propri confini. Quest'ultimi animati da onore per il proprio impero anche se oramai giunto al capolinea sono guidati da un giovane e valoroso di nome Aureliano Ambrosio Ventidio (Colin Firth) che grazie alla sua determinazione e al suo coraggio riesce a liberare Romolo Augusto. La legione paga però a duro prezzo questa lotta contro i barbari infatti viene dimezzata e i superstiti devono stringere i denti e provare a fare del loro meglio per riuscire a scappare. Alcuni soldati con l’imperatore Romolo Augusto e una giovane e bellissima guerriera di nome Livia Prisca decidono di partire alla volta della terra di Britannia, questa infatti è la città natale del saggio Ambrosinus (Ben Kingsley) che è il precettore dell’imperatore.

