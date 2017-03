LA GABBIA OPEN/ Ospiti e anticipazioni: Matteo Salvini e Aldo Cazzullo (puntata 29 marzo 2017)

La Gabbia Open (foto da Facebook)

LA GABBIA OPEN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 MARZO 2017: BANCHE E IMMIGRAZIONE - Gianluigi Paragone, oggi mercoledì 29 marzo 2017, condurrà su La7 una nuova puntata de La Gabbia Open: il programma dedicato all'attualità torna ad accendere i riflettori e a scaldare il dibattito sul tema dell'immigrazione, legandosi principalmente alla situazione europea attuale, ma non solo. Al centro della serata, grazie anche alla presenza annunciata in studio di diversi storici ed economisti - Giulio Sapelli, Franco Debendetti e Riccardo Puglisi e Tobias Piller, corrispondente di Frankfurter Allgemeine Zeitung - ci saranno anche banche e risparmiatori. Lo scorso sabato 25 marzo è stato celebrato il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, che hanno sancito la nascita della Comunità Europea: 27 leader di diverse nazioni si sono trovati nella Capitale per firmare una dichiarazione congiunta. Non è escluso che, introducendo il discorso sull'Europa, Paragone non scelga di partire proprio da questo. Non mancheranno poi esponenti di partiti politici, come il leader della Lega Nord Matteo Salvini e Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle, insieme a giornalisti - Alan Friedman e Aldo Cazzullo - al filosofo Diego Fusaro e al direttore di Pandora TV Giulietto Chiesa. Clicca qui per vedere il post in cui sono annunciati i nomi degli ospiti, direttamente da Facebook.

