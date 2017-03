LE IENE SHOW/ Anticipazioni e servizi: Giulio Golia a Trani (puntata oggi, 29 marzo 2017)

Le Iene Show

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 29 MARZO 2017: GIULIO GOLIA A TRANI - Le Iene Show sono pronte a tornare sul piccolo schermo di Italia 1 stasera, mercoledì 29 marzo 2017: al timone il pubblico ritroverà Ilary Blasi e Teo Mammucari, dopo le dolcissime dichiarazioni del marito della presentatrice Francesco Totti a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Il Capitano della Roma ha avuto modo di raccontare diversi aneddoti della vita famigliare e riguardanti la sua storia d’amore con la bella Ilary, facendo letteralmente brillare gli occhi di tutti i fans della coppia. Come sempre, in prime time, non mancheranno i servizi degli inviati, a partire da un lavoro che Giulio Golia aveva già palesato tramite la sua pagina Instagram nei giorni scorsi. L’inviato del programma, infatti, ha pubblicato alcuni scatti (clicca qui per vederne uno) da Trani, in Puglia, accompagnati dall’hashtag, che non lascia spazio agli equivoci, #ingiroperlavoro. Stando alle anticipazioni, Golia si occuperà di un caso scoppiato proprio in quel luogo, e che vede al centro alcune fotografie che sarebbero state scattate all’interno dell’obitorio del cimitero, con bare aperte e salme in vista. Golia, come sempre, cercherà di arrivare a fondo della verità...

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 29 MARZO 2017: MARCO MAISANO, CI SARÀ ANCHE NADIA TOFFA? - A Le Iene Show, oggi mercoledì 29 marzo 2017, ci sarà spazio anche per un servizio realizzato da Marco Maisano, che ha raccolto la richiesta di aiuto lanciata da un giovane ragazzo di origini marocchine e omosessuale, recandosi a Casablanca. Il pubblico di Italia 1 si starà chiedendo se anche Nadia Toffa - amatissima alla conduzione la domenica sera e anche in veste di inviata - tornerà a fare capolino sulla rete Mediaset. Al momento non ci sono notizie certe, ma proprio la Toffa negli ultimi giorni ha voluto fare una confessione carica di affetto tramite i social network: “#leiene sono la mia grande seconda famiglia…” ha scritto infatti postando uno scatto di scena dove appare anche un divertito Giulio Golia.

