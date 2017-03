LITE ADRIANA VOLPE vs MAGALLI/ Video, battibecco in diretta ai Fatti Vostri: “Ma sei proprio una rompipalle!”

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe conducono I fatti vostri

LITE ADRIANA VOLPE VS MAGALLI, BATTIBECCO IN DIRETTA AI FATTI VOSTI: “MA SEI PROPRIO UNA ROMPIPALLE!”. VIDEO - Lite in Diretta a I Fatti Vostri tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Parlando di terza età, la conduttrice del programma in onda su Rai Due ha avuto la pessima idea di rivelare l’età del collega, che aveva appena finito di dire: “La terza età si è spostata, io ne sono ampiamente fuori, ormai è oltre i 75 credo”. La Volpe ha però puntualizzato: “A luglio tu fai settant’anni, no?”. Parole che hanno scatenato l’ira del conduttore, che le ha prontamente risposto per le rime: “Pijatela in saccoccia te e quelli che non dicono l’età che c’hai te, strega”. Adriana Volpe ha provato a salvarsi in corner parlando di un “bel traguardo” ma la furia di Magalli era ormai stata scatenata: “Ma fasse l’affari tuoi, no eh? Proprio non è capace”. Il presentatore è poi passato al contrattacco, rendendo pan per focaccia alla collega svelando la sua di età: “Vabbeh, te ne fai 44 e allora?”. La conduttrice ha continuato a buttarla sul ridere: “Ma perché te la prendi scusa?”. Inutile provare ad alleggerire con Magalli, che è tornato all’attacco rispondendo: “Ma perché sei proprio una rompipalle!”.

